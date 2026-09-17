Messi protagonizó un tenso cruce con el comisionado de la MLS Don Garber: “Conmigo no”

Luego de anotar su gol 100 y conquistar la Campeones Cup tras derrotar 2-0 a Cruz Azul en el Nu Stadium, Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con el comisionado de la Major League Soccer (MLS), Don Garber, durante la premiación.

En las imágenes, mientras la plantilla del Inter Miami recibía las medallas, se vio a Messi hablar con Don Garber. El lenguaje corporal de ambos denotó que no se trató de un diálogo amistoso.

Sin embargo, al final de la secuencia se comprobó que Messi estaba visiblemente molesto. Tras ir por su esposa e hijos, volvió a la zona donde se encontraba Garber para aparentemente recriminarle. Incluso se le ve decir: “Conmigo no”.

Hay conflicto entre Messi y Don Garber

Se desconoce la causa del desencuentro entre Messi y Garber. Sin embargo, el roce entre ambos podría tener dos orígenes específicos. El más reciente ocurrió durante el Mundial 2026.

De acuerdo con lo reseñado por Hitc, la causa del tenso momento podría radicar en unas declaraciones del comisionado de la MLS durante el Mundial 2026.

En una entrevista concedida a Front Office Sports, Don Garber aseguró que Messi se quejaba de él por ciertos conflictos arbitrales con los árbitros de la MLS.

“Después de un partido, el presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, su director ejecutivo y yo bajamos al vestuario de los árbitros, esperamos a que saliera Ismail, uno de nuestros árbitros, y le agradecimos por haber arbitrado probablemente el partido más difícil de su carrera. No creo que Leo estuviera muy contento durante ese partido”, afirmó.

“No estoy seguro de que me vea como el tipo que elige a los árbitros; no lo hago, pero tiene que quejarse con alguien. Lo acepto”, comentó.

Conflicto antes del Mundial 2026

Otra posible génesis que explicaría la hostilidad entre ambos puede ser aquel episodio de 2025 cuando Messi decidió no asistir ni jugar la edición del partido All-Stars.

Esa decisión le costó un partido de sanción y terminó por enfadar a un Messi que priorizó su estado físico tras no estar al 100 %.

“De acuerdo a las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo partido de su club”, informó el comunicado de la MLS en ese momento.

Además, Garber habló sobre lo ocurrido y reconoció que fue una decisión difícil, pero que se tomó en pro del respeto de la normativa vigente.

“Tenemos una política de larga data sobre la participación en el Juego de las Estrellas, y tuvimos que hacerla cumplir. Fue una decisión muy difícil”, aseguró entonces Garber.



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