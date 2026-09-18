iPhone 18 sube $100, pero si entregas tu celular, pueden bonificarte $1,200

Apple comenzó este viernes la venta del iPhone 18 Pro con un precio de $1,199 y el Pro Max $1,299 en Estados Unidos, un aumento de $100 en los modelos profesionales. Si compras alguno de estos modelos y entregas un celular elegible, telefónicas como Verizon, T-Mobile y AT&T ofrecen hasta $1,200 en créditos.

El crédito máximo de $1,200 prácticamente iguala el precio de lista del iPhone 18 Pro de $1,199 y cubre una parte importante de los $1,299 del Pro Max y, lo más importante, esta oferta no te entrega $1,200 en efectivo, sino créditos mensuales condicionados a mantener la línea activa.

Si te interesa la oferta, antes de entregar el teléfono es importante que compares el costo completo del plan durante 24 o 36 meses, confirmes el valor final del equipo usado y preguntes qué ocurre si se cancela el servicio. Un descuento grande puede perder atractivo si obliga a pagar una tarifa mensual más alta de lo necesario.

El iPhone 18 cuesta $100 más

Apple fijó el iPhone 18 Pro en $1,199 y el Pro Max en $1,299, ambos con 256 GB en su configuración inicial. Las preventas comenzaron el sábado 12 de septiembre y los equipos llegaron a las tiendas este viernes 18 de septiembre.

Yahoo Finance informó que Apple aplicó un aumento de $100 a sus modelos Pro. Yahoo Finance atribuyó el incremento al aumento de los costos mundiales de memoria y fabricación de chips. Michael Funk, analista de Bank of America, sostuvo: “Esperamos un ciclo sólido del iPhone, con precios promedio más altos y adopción del Duo”, en una traducción del inglés.

El incremento importa porque el descuento se calcula sobre el equipo, pero según la compañía y el estado, los impuestos suelen aplicarse al precio completo antes del crédito. Según el escenario analizado por Funk, una compra con el canje máximo, cuota de activación y AppleCare+ podría exigir aproximadamente $291 a $296 inicialmente por el Pro y $400 a $405 por el Pro Max.

Los $1,200 no son dinero en efectivo

Apple ofrece directamente hasta $885 mediante Apple TradeIn como crédito inmediato al entregar un iPhone 13 o posterior; el valor depende del modelo, la configuración y el estado. Las compañías telefónicas elevan el incentivo hasta $1,200, pero suelen distribuirlo mediante descuentos mensuales en la factura.

“Los valores de intercambio variarán según el estado, el año y la configuración del dispositivo elegible”, advierte Apple. Esa evaluación significa que no todos los celulares alcanzarán el máximo anunciado y que la inspección final puede cambiar el monto del crédito.

Recibir $1,200 durante 36 meses equivale a unos $33.33 mensuales. Si cancelas anticipadamente o dejas de cumplir los requisitos, puedes perder los créditos restantes y quedar obligado a pagar el saldo pendiente del teléfono.

T-Mobile exige un plan elegible

Entre las telefónicas, T-Mobile ofrece la bonificación más atractiva, de hasta $1,200 por un equipo elegible, incluso en cualquier condición, o al transferir una línea a Experience Beyond 2.0, Experience Beyond o Go5G Next. La promoción principal requiere un plan de al menos $100 mensuales con pago automático, además de impuestos y cargos, y se entrega hasta en 36 créditos.

Jon Freier, director de operaciones de T-Mobile, afirmó que estas opciones buscan hacer “más fácil que nunca” acceder a las innovaciones de Apple. La compañía también permite a clientes con buen crédito financiar el equipo, los impuestos y ciertos cargos durante 36 meses, lo que puede reducir el desembolso inicial.

AT&T y Verizon entregan el incentivo, pero con condiciones

AT&T ofrece hasta $1,200 en 36 créditos de $33.34 mensuales por un iPhone 14 o posterior (Premium 2.0, Elite 2.0 o ciertos planes ilimitados antiguos, excepto el iPhone 16e), en cualquier condición, o por otro teléfono con valor mínimo de $180 después de la evaluación. También exige un plan ilimitado elegible.

“Ganamos la confianza de nuestros clientes todos los días mediante las experiencias fluidas que ofrecemos”, sostuvo Jenifer Robertson, vicepresidenta ejecutiva de AT&T Consumer. Quienes cambien de compañía también pueden recibir hasta $800 para cubrir el saldo de su dispositivo anterior, sujeto a los requisitos de la promoción.

Verizon concede hasta $1,200 al agregar una línea nueva o agregada con Unlimited Ultimate en un plan myPlan elegible y entregar un equipo calificado. Para líneas existentes, algunas ofertas bajan a $1,020; los créditos se reparten durante 36 meses. La empresa señala además que quienes se inscriban en Verizon Loyalty pueden evitar cargos de activación o actualización de hasta $40.

El ahorro depende de la factura

Antes de aceptar cualquiera de estas ofertas, solicita por escrito el costo mensual del servicio, la duración del financiamiento, el crédito exacto y el saldo que tendrías que pagar si cancelas anticipadamente. También debes respaldar tus datos, borrar el contenido del celular y guardar comprobantes del envío y la inspección.

El elemento decisivo no es cuál compañía te promete más, sino cuál es el monto final que vas a pagar. Un plan de $100 durante 36 meses representa $3,600 antes de impuestos y cargos; por eso, cambiar desde una tarifa más económica únicamente para obtener el crédito puede comerse parte del beneficio.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre precios y promociones del iPhone 18 Pro y Pro Max

¿Cuánto cuesta el iPhone 18 Pro?

El iPhone 18 Pro comienza en $1,199 y el Pro Max en $1,299 en Estados Unidos. Ambos precios corresponden a las versiones iniciales con 256 GB.

¿Pagan $1,200 en efectivo por entregar el celular?

No. Verizon, T-Mobile y AT&T aplican el incentivo como créditos mensuales y exigen conservar el servicio y cumplir las condiciones durante el plazo.

¿Cualquier teléfono obtiene el descuento máximo?

No. El modelo, el estado, el valor evaluado y el plan contratado determinan el crédito. Algunas ofertas aceptan equipos en cualquier condición, pero aplican requisitos de antigüedad o modelo.

¿Cuánto ofrece Apple sin contratar un plan?

Apple ofrece entre $175 y $885 de crédito inmediato por un iPhone 13 o posterior elegible. El monto final depende del año, la configuración y el estado del aparato.

¿Qué pasa si cancelas la línea antes de 36 meses?

Puedes perder los descuentos pendientes y debes cubrir el saldo restante del dispositivo. Las condiciones exactas cambian según la compañía y la promoción.

Conclusión

La competencia entre las operadoras puede amortiguar el aumento del iPhone 18, pero trasladará buena parte del riesgo al contrato. Quienes acepten el máximo descuento tendrán menos flexibilidad para cambiar de plan o compañía sin sacrificar los créditos pendientes.

La clave para una buena decisión será comparar el gasto total del servicio, no solo el precio anunciado del teléfono. Si la tarifa requerida cuesta mucho más que el plan actual, conservar el celular viejo o aceptar un canje menor sin compromiso prolongado podría dejarte más dinero disponible en el presupuesto familiar.

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