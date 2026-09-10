iPhone plegable ya llegó, pero 2 problemas que Apple debe resolver

Apple presentó este miércoles 9 de septiembre su primer teléfono plegable, el iPhone Duo, con un precio inicial de $1,999 dólares, $800 más caro que el iPhone 18 Pro. El nuevo equipo destaca por tener una pantalla plegable y tecnología inédita para la compañía, pero también enfrenta dos problemas que podrían limitar su atractivo entre los compradores: su tamaño y la expectativa de una segunda generación.

De acuerdo con analistas consultados por Yahoo Finance, el Duo puede resultar incómodo para personas con manos pequeñas y también advirtieron que algunos compradores preferirán esperar a un modelo posterior. El riesgo no es menor: pagar casi $2,000 por una novedad que se sienta difícil de usar o que quede rezagada por una tecnología superior en poco tiempo puede convertir la compra en una decisión costosa.

Antes de reservarlo, conviene probarlo en persona, comparar sus funciones con las del iPhone 18 Pro y esperar las primeras reseñas independientes sobre uso cotidiano y durabilidad.

La presentación de Apple en California

Apple mostró el iPhone Duo en su evento desde Cupertino, California. El dispositivo se pliega como un pasaporte: tiene una pantalla exterior de 5.4 pulgadas y se abre a una pantalla interna de 7.6 pulgadas, un espacio que AP describió como 80% de mayor visualización que el iPhone 18 Pro.

El teléfono cuenta con un chip A20 Pro, permite usar Apple Pencil por primera vez en un iPhone y puede dividir la pantalla entre dos aplicaciones. Apple lo orienta a tareas como comparar productos, consultar documentos o trabajar con dos ventanas al mismo tiempo.

Las reservas abrirán el 16 de octubre y las ventas comenzarán el 23 de octubre de 2026.

Problema uno: manos pequeñas, teléfono grande

El primer desafío es físico. Según Yahoo Finance, el tamaño del iPhone Duo puede limitar las ventas porque no todas las personas podrán usarlo cómodamente con una sola mano, incluso cuando esté cerrado.

Para muchos usuarios, el celular sirve para responder mensajes, hacer pagos, tomar fotos o consultar mapas mientras caminan. Si un dispositivo de $1,999 exige usar ambas manos o se siente pesado en el bolsillo, la versatilidad de la pantalla plegable podría no compensar la incomodidad.

Este factor podría afectar a Apple en su intento de entrar en un mercado donde Samsung, Huawei y Google llevan años ajustando bisagras, peso y formato de sus plegables.

Problema dos: la amenaza de una nueva generación

Al ser el primer plegable de Apple, algunos consumidores podrían temer que el equipo tenga detalles de diseño o software que la compañía corrija en una futura versión, una preocupación habitual en productos de primera generación.

MacRumors reportó que Apple ya contempla un modelo plegable de segunda generación para 2027. Para quienes decidan financiar la compra a 24 o 36 meses, la posible llegada de una nueva edición puede ser razón suficiente para no apresurarse y comprar.

El analista Gene Munster duplicó su estimación sobre la contribución del Duo a los ingresos de iPhone para el año fiscal 2027, de 5% a 10%. La previsión refleja expectativa de demanda, pero también deja abierta la posibilidad de una adopción más gradual que explosiva.

Edison Lee, analista de Jefferies, dijo en una nota citada por Yahoo Finance que sus revisiones de la cadena de suministro apuntan a que Apple introduciría un plegable de segunda generación en 2027, con un tamaño normal y “probablemente a un precio aún mayor”, escenario que podría hacer que algunos compradores esperen.

La diferencia de precio de los nuevos iPhone

iPhone Duo de 256 GB: $1,999 dólares

$1,999 dólares iPhone 18 Pro: desde $1,199 dólares

desde $1,199 dólares iPhone 18 Pro Max: desde $1,299 dólares.

desde $1,299 dólares. Diferencia mínima: $800 frente al modelo Pro y $700 frente al Pro Max

“Apple está apostando por la adopción y no por maximizar ganancias a corto plazo con este precio”, sostuvieron analistas citados por CNBC.

El Duo cuesta aproximadamente 67% más que el 18 Pro. La pantalla grande, el formato plegable y la multitarea deben justificar ese gasto adicional, especialmente si el teléfono se adquiere mediante mensualidades que incluyen intereses o un plan de operador.

Antes de cambiar de teléfono, revisa si el que tienes aún puede durar

La novedad del iPhone Duo puede impulsar a muchos consumidores a reemplazar sus equipos, pero ante el alto costo de vida de la actualidad, hay una advertencia útil para el bolsillo: el teléfono anterior puede seguir funcionando durante años si recibe mantenimiento básico, como cuidar la batería o mantener actualizado el sistema operativo.

Para quienes no necesitan la pantalla plegable de inmediato, prolongar la vida de su dispositivo actual puede ahorrarles una compra financiada de casi $2,000 dólares y dar tiempo para determinar si vale la pena invertir en la primera generación del Duo.

La decisión no implica decidir entre comprar el nuevo modelo o quedarse sin teléfono: revisar el estado de la batería, liberar almacenamiento y usar una funda protectora puede extender la vida útil del dispositivo actual.

Lo que debe revisar antes de pagar

La disponibilidad antes de la temporada de regalos puede impulsar compras por entusiasmo del iPhone plegable, pero no elimina la necesidad de revisar el costo total. El precio anunciado es el de entrada; almacenamiento adicional, impuestos, seguro y financiamiento pueden elevar sustancialmente el gasto final.

Prueba el tamaño, la apertura y el peso en una Apple Store antes de hacer una reserva

Compara el costo total del Duo con el iPhone 18 Pro y el Pro Max, no solo la mensualidad promocional

Revisa reseñas independientes sobre la bisagra, la autonomía y el desempeño de las aplicaciones en pantalla dividida

Confirma las reglas de devolución, intercambio y seguro antes de firmar un plan de financiamiento

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los primeros comentarios tras el lanzamiento del iPhone plegable

¿Cuándo sale a la venta el iPhone Duo?

Apple lo presentó el 9 de septiembre de 2026. Las reservas comenzarán el 16 de octubre y la venta en tiendas iniciará el 23 de octubre.

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo?

El precio inicial es de $1,999 dólares para la versión de 256 GB. Es $800 más caro que el iPhone 18 Pro y $700 más caro que el 18 Pro Max.

¿Cuáles son los dos problemas del iPhone Duo?

Analistas citados por Yahoo Finance cuestionan si el tamaño será cómodo para manos pequeñas y si el público preferirá esperar una segunda generación antes de pagar por la primera.

¿Puede reemplazar una tableta?

Su pantalla interior de 7.6 pulgadas y la multitarea lo acercan a ese uso, pero sigue siendo un teléfono plegable. Conviene probar si ese formato responde a necesidades reales de trabajo, estudio o entretenimiento.

¿Vale la pena comprarlo de inmediato?

Depende de la necesidad. Si el formato plegable no es indispensable, esperar reseñas y evaluar la segunda generación prevista para 2027 puede reducir el riesgo de una compra prematura.

Conclusión

El iPhone Duo abre una nueva etapa para Apple y ofrece una pantalla amplia en un equipo que cabe en el bolsillo. Pero su precio de $1,999 obliga a evaluar si vale la pena por su comodidad diaria y la rapidez con que llegue una nueva versión o si es un lujo difícil de justificar.

Si planeas financiarlo, la recomendación es evaluar el equipo sin prisa, calcular el costo total y evitar comprometerse con una mensualidad solo por ser los primeros en tenerlo.

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