Falleció Lawrence Tanter, voz de Los Ángeles Lakers, a los 76 años

Lawrence Tanter, quien fue voz de Los Ángeles Lakers por más de 40 años, falleció este jueves a los 76 años de edad, informó el equipo en redes sociales.

“Nos entristece profundamente comunicar el fallecimiento del legendario locutor de los Lakers, Lawrence Tanter», escribió la franquicia en una publicación en X. “Durante 43 años, la voz de LT fue la banda sonora de los partidos de los Lakers en el estadio. Será recordado como un miembro muy querido de la familia Lakers”, expresó el equipo.

El anunciador de los Lakers comenzó su carrera desde el Forum y luego siendo la voz en el Staples Center y finalmente llamado Crypto.com Arena.

Tanter se retiró en junio de este año como anunciador luego de 43 años debido a problemas de salud.

Según un informe, Tanter sufrió un derrame cerebral en marzo. Además de sus funciones de larga data con los Lakers, había trabajado como locutor de radio en varias estaciones de jazz en el área de Los Ángeles, incluyendo 94.7 KTWV The Wave, desde la década de 1970.

Lawrence Tanter, forever in our hearts as a member of the Lakers family ? pic.twitter.com/IOmRECqu8m — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 24, 2026

Lawrence Tanter y una voz en momentos históricos de Lakers

Tanter, originario de Chicago, comenzó su trayectoria con los Lakers en 1982 y durante su tiempo en el equipo ganaron 10 títulos de la NBA.

El narrador estuvo en la época dorada de los Lakers junto a Phil Jackson y fue parte de la historia de LeBron James al convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA.

“Señoras y señores, todos acabamos de presenciar un momento histórico”, dijo Tanner.

También estuvo en momentos difíciles como anunciar al quinteto de los Lakers días después de que se conoció la trágica muerte de Kobe Bryant en el accidente aéreo.

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