Futbolista inglés Andy Carroll revela en su autobiografía que sufrió abusos sexuales

El delantero inglés Andy Carroll, exjugador de clubes emblemáticos de la Premier League como el Newcastle United, el Liverpool y el West Ham United, hizo público en su autobiografía oficial que sufrió abusos sexuales en su propia residencia durante el año 2021.

El atacante de 37 años, quien fuera internacional absoluto con la selección de Inglaterra, decidió romper el silencio sobre un episodio traumático que hasta la fecha únicamente conocía su círculo familiar más íntimo, confirmando además que el responsable del delito fue procesado por la justicia de su país y cumplió una condena de tres años de prisión firme.

En el texto publicado, el futbolista expone el fuerte impacto psicológico que el suceso ha dejado en su vida cotidiana y profesional. “Es algo sobre lo que me da miedo pensar y solo un puñado de personas sabían de ello hasta ahora. Hablé mucho sobre si ponerlo o no en el libro. Es algo de lo que me aterra hablar, pero me ha hecho la persona que soy hoy en día. Si hablar sobre ello ayuda a una sola persona, habrá merecido la pena. Lo que me ocurrió me afecta en cada ámbito de la vida. Pienso en ello todos los días y me hace difícil centrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma de lo que ocurrió no se ha ido”, confesó.

De acuerdo con el relato detallado en las páginas de su libro, los hechos se produjeron cuando un individuo, conocido de su pareja de aquel momento, se alojó en la vivienda del futbolista tras haber asistido juntos a un evento nocturno de boxeo. La agresión de carácter sexual tuvo lugar mientras el deportista dormía. Al percatarse de la vulneración de su intimidad, Carroll reaccionó expulsando de inmediato al agresor del inmueble y dejándolo inconsciente en la vía pública cuando este intentó reingresar por la fuerza a la propiedad.

Instantes después, el jugador contactó a las fuerzas policiales para radicar la denuncia formal mientras atravesaba un severo cuadro de shock emocional, lo que derivó en un juicio oral donde debió testificar antes de lograrse la sentencia condenatoria contra el implicado.

En la actualidad, en la etapa final de su trayectoria deportiva profesional, Carroll defiende los colores del Dagenham & Redbridge en la sexta división del sistema de ligas del fútbol inglés.

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