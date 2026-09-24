Harry Kane evalúa mudarse a EE.UU. para jugar en la MLS y entrenarse como pateador en la NFL

La estrella de la selección de Inglaterra, Harry Kane, evalúa mudarse a Estados Unidos para jugar en la MLS y entrenarse como pateador en la NFL en los últimos años de su carrera.

De acuerdo con declaraciones reseñadas por ‘The Athletic’, el atacante del Bayern de Múnich explicó que su plan podría unir ambas metas en simultáneo.

Kane miró hacia un posible futuro en Estados Unidos antes del duelo de este sábado contra España en la Nations League.

“Quizá si estoy en la MLS en el futuro o en algún lugar así, podría ser algo en lo que se puedan conectar las dos cosas, tal vez con las temporadas”, señaló. Kane recordó que es admirador de Tom Brady.

El delantero explicó que su decisión dependerá de su motivación y de cómo evolucione su carrera, a la que, por edad, no le queda mucho en la élite de Europa.

“Eso es algo que intentaré analizar un poco más en serio. Todo depende de lo que pase en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, la motivación y lo que quiera hacer”, afirmó.

El delantero justificó tener cualidades para la NFL por su alta precisión en la ejecución de penales. “Yo tiro penaltis y es una presión y una técnica muy similares”, dijo.

También aclaró que, en caso de decidir intentarlo, se lo tomaría en serio y tendría una preparación altamente profesional. “Si hiciera eso, en términos de entrenamiento, estaría más cerca de eso que de cualquier otro deporte; si fuera a hacerlo, sería algo que me tomaría en serio”, explicó.

En este sentido, Kane detalló que necesitaría entre seis meses y un año de práctica. “Pero, de nuevo, está en el fondo de mi mente porque ahora mismo siento que quiero jugar aquí todo lo que pueda”, apuntó.

Sin embargo, todos esos planes quedarían relegados a un mediano plazo debido a que Kane destacó que está “bastante cerca” de firmar un nuevo contrato con el Bayern, donde cumple su cuarta temporada y ya suma dos títulos de la Bundesliga.

Kane, de 33 años, vive un gran momento en el Bayern Múnich. Fue uno de los goleadores del Mundial, terminó la temporada pasada con 73 goles y es candidato al Balón de Oro que se entrega en octubre en Londres.

Kane tiene varias pasiones dentro del deporte. Además del fútbol y su amor por la NFL, practica con frecuencia golf. Incluso, durante el Mundial 2026 recordó la anécdota de haber jugado con Donald Trump en Palm Beach.



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