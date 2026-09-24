Ibrahima Konaté se lesiona con Francia e ingresa a la enfermería del Real Madrid

El zaguero central del Real Madrid Ibrahima Konaté fue baja en la concentración de la selección absoluta de Francia y emprenderá el retorno a la capital de España para comenzar el proceso de recuperación de un esguince leve en la rodilla derecha.

La Federación Francesa de Fútbol confirmó el contratiempo físico del defensor este jueves mediante un comunicado oficial, precisando que las molestias aparecieron durante la sesión de entrenamiento del pasado miércoles, obligando a su retirada preventiva para someterse a resonancias médicas.

Konaté no formará parte de los enfrentamientos previstos ante el combinado de Turquía este viernes, la selección de Italia el próximo 2 de octubre, ni los dos choques programados frente a Bélgica los días 28 de septiembre y 5 de octubre.

Los exámenes clínicos ratificaron la dolencia articular, la cual descarta automáticamente al futbolista de la disciplina dirigida por Zinedine Zidane para la intensa ventana internacional de la UEFA Nations League.

Ante esta vacante, el cuerpo técnico galo anunció la citación de Leny Yoro para suplir la baja, mientras que el zaguero madrileño quedará bajo la estricta tutela de los servicios médicos de la entidad blanca.

La baja del internacional francés representa un problema táctico a corto plazo para el esquema de José Mourinho, donde Konaté se ha consolidado como un titular indiscutible en el inicio de la campaña, acumulando participación estelar en LaLiga y los noventa minutos completos en la jornada inaugural de la Champions League frente al Inter de Milán.

Con su ingreso a la lista de lesionados, el Real Madrid contabiliza cinco ausencias en el primer equipo, sumando su nombre a los de Éder Militão, Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Fede Valverde, este último con un esguince de tobillo sufrido en el derbi ante el Atlético de Madrid.

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