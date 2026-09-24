ICE oculta ubicación de miles de detenidos con orden final de deportación, según informes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) modificó su plataforma digital de rastreo, ocultando la ubicación actual de los migrantes que poseen órdenes definitivas de deportación, así lo afirmó The Associated Press, que citó a varios abogados relacionados con el tema.

Desde el 15 de septiembre, ICE eliminó de su base de datos pública a las personas que ya tienen una orden de deportación final. Según los registros analizados por el Deportation Data Project, casi 16,000 migrantes se encontraban bajo esta condición legal durante el mes de julio.

Sin embargo, esta medida no se aplica a los centros de retención ubicados en Adelanto (California), Minneapolis, Nueva York y los suburbios de Chicago, debido a dictámenes previos emitidos por tribunales locales, indicó Telemundo Houston, que citó a AP.

Reacciones de las organizaciones legales

Por su parte, Greg Chen, quien lidera la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración alertó sobre el impacto de este hecho.

“Las familias entran en pánico porque creen que la persona ha sido deportada y no saben dónde podría estar”, señaló Chen. “Del lado de los abogados, esto tiene serias implicaciones para la capacidad de contactar a su cliente. Sin duda, tiene implicaciones sobre cómo interferirá con la relación abogado-cliente”.

Mientras tanto, Michelle Mendez, directiva del National Immigration Project, cuestionó la medida y expresó: “Para mí, es simplemente otra iteración de hacer desaparecer a la gente”.

En la misma línea, Atenas Burrola Estrada, del Amica Center for Immigrant Rights, confirmó la ausencia de registros e indicó que “todos y cada uno de nuestros clientes que tiene una orden final ha desaparecido del localizador”, mientras que My Khanh Ngo, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), alertó sobre las dificultades para ejercer la defensa.

“Si no puedes encontrar a tu cliente, no sabes qué está pasando con tu cliente, no puedes llevar esa información al tribunal para detener su expulsión”, apuntó Khanh.

¿Qué ha dicho ICE y el DHS al respecto?

ICE rechazó los señalamientos. En su declaraciones a Telemundo Arizona, el organismo enfatizó que la agencia “no desaparece a las personas (…) “esta es una mentira ridícula que los medios difunden para demonizar a los agentes de ICE, quienes enfrentan un aumento del 1,300% en las agresiones en su contra”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acompañó la postura de ICE al asegurar que los procedimientos aplicados respetan los derechos constitucionales y que la prioridad de la agencia es concretar las expulsiones definitivas según la disponibilidad logística de los centros.

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