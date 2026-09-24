Pete Crow Armstrong llega a 40 bases robadas y es el séptimo jugador con 40/40

Pete Crow Armstrong hizo historia este jueves y se convirtió en el séptimo miembro del club 40/40.

El jardinero central de los Cubs de Chicago se robó una base en el primer inning en el juego contra los Marlins en el Wrigley Field.

Con esta base, Crow-Armstrong alcanza las 40 bases y con sus 45 cuadrangulares se convierte en un nuevo miembro del club 40/40.

38 años pasaron del primer jugador que logró la marca de 40 cuadrangulares y 40 bases robadas y ahora Crow-Armstrong es el séptimo y el tercero en los últimos cuatro años.

Los miembros del club de 40 jonrones y 40 bases robadas

Pete Crow-Armstrong – 2026

Shohei Ohtani – 2024 (Logró el 50/50)

Ronald Acuña Jr. – 2023

Alfonso Soriano – 2006

Alex Rodríguez – 1998

Barry Bonds – 1996

José Canseco – 1998

El center field y estrella de 24 años es el jugador número 29 que logra alcanzar la marca de 40 bases robadas y es el primero en hacerlo desde Nico Hoernes con 43 en 2023.

En los últimos 26 años, solo cuatro jugadores han logrado robar 40 bases con los Cubs de Chicago. Ninguno de los tres anteriores, habían pasado la marca de 10 jonrones hasta que PCA logró conectar 45 vuelacercas.

¿Pete Crow-Armstrong listo al MVP?

Pete Crow-Armstrong es uno de los principales candidatos al MVP, probablemente el que tenga más favoritismo tras conseguir la marca del 40/40.

De los seis jugadores previos con la marca de 40 jonrones y 40 bases robadas, tres de ellos ganaron el MVP. Canseco en 1988, Acuña Jr. en 2023 y Ohtani en 2024, con la particularidad de lograr el 50/50.

Bonds, Rodríguez y Soriano no quedaron entre el top 3 al MVP de sus respectivas ligas cuando lograron la marca de 40/40.

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