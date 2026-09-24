El Manchester United vende pedazos del césped del Old Trafford por $165 dólares

Los aficionados del Manchester United tienen a su disposición una pieza física de la historia del fútbol mundial. La entidad inglesa puso a la venta fragmentos del mítico terreno de juego de Old Trafford por un precio de 125 libras esterlinas (aproximadamente $165 dólares).

La extracción de la grama fue ejecutada por el responsable de mantenimiento del estadio, Tony Sinclair, durante los trabajos de remodelación integral iniciados el pasado mes de junio.

Según explicaron los medios oficiales del club, la superficie fue retirada por completo hasta sus cimientos por primera vez en 14 años, una intervención técnica orientada a optimizar el sistema de drenaje de agua y garantizar un mejor rendimiento físico para los futbolistas sobre el terreno.

Ese mismo pasto fue testigo de la hegemonía construida bajo la dirección técnica de Sir Alex Ferguson, periodo en el que los Red Devils conquistaron 13 títulos de la Premier League, dos trofeos de la UEFA Champions League y múltiples conquistas en la FA Cup.

Cada sección preservada se comercializa dentro de cubos de cristal conmemorativos, permitiendo a los seguidores conservar un recuerdo directo del césped que acogió las épocas más gloriosas de la institución en las últimas décadas.

Con la sustitución completa de la superficie, tanto la directiva como los aficionados confían en que la renovación del piso marque el punto de partida para una recuperación en el rendimiento deportivo del primer equipo.

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