Leandro Paredes abre la puerta del retiro de la selección de Argentina

Leandro Paredes puso en duda este martes su continuidad en la selección de Argentina justo un día después de que Lionel Messi anunció su retiro de la albiceleste.

“Que él no esté va a hacer difícil que todo siga funcionando igual”, dijo el argentino. “Va a ser difícil que siga”, respondió Paredes tras ser consultado en el predio de Boca Juniors sobre su futuro en el combinado nacional.

El mediocampista de 32 años detalló que las dudas sobre su futuro se deben tanto al recambio que afrontará la Albiceleste en los próximos meses como a la suspensión por 10 partidos que deberá enfrentar tras la agresión al español Gavi una vez consumada la victoria de la ‘Roja’ en la final del Mundial 2026.

“La vara esta muy alta y seguir compitiendo de esa manera y seguir logrando cosas importantes va a ser difícil. Creo que en estos años, en este proceso, hemos conseguido formar un grupo de jugadores y personas increíbles, y en ese grupo teníamos a nuestro líder, que era Leo, y él ya no estará”, añadió Paredes.

Leo Paredes no ha hablado con Lionel Scaloni

Además, precisó que aún no ha hablado con el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, pero anticipó que planea dialogar próximamente con él para abordar el tema de su continuidad: “Hablaré con el entrenador, veremos qué decisión tomar pero va a ser difícil”.

El actual capitán Xeneize fue importante en la consagración en la Copa América 2021 y luego en la coronación en el Mundial de Qatar 2022.

Dos años después jugó un papel fundamental en la obtención del bicampeonato continental en 2024 y este año también fue clave en la gesta de la ‘Scaloneta’ en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que acabó en el subcampeonato.

En los nueve años que lleva en el seleccionado, Paredes ha disputado un total de 84 encuentros, en los que registró hasta ahora cinco goles y siete asistencias.

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