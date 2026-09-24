Trump califica de “gran reunión” su encuentro de más de tres horas con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves de “gran reunión” el encuentro de más de tres horas que mantuvo en la Casa Blanca con su homólogo chino, Xi Jinping, durante una visita de Estado destinada a reducir las tensiones entre las dos mayores economías del mundo.

“Gran reunión. Gracias”, dijo Trump a los periodistas mientras acompañaba a Xi hasta el pórtico del Ala Oeste, alrededor de las 13:30 horas, al concluir las conversaciones.

Ambos mandatarios volverán a encontrarse este jueves por la noche durante una cena de Estado ofrecida por Trump y la primera dama, Melania Trump.

El encuentro se produjo en un contexto marcado por disputas comerciales y tecnológicas y por diferencias sobre Taiwán, Irán y la inteligencia artificial.

Reuters señaló que no se esperaban grandes avances, aunque ambos gobiernos buscaban mantener la estabilidad de la relación y preservar los canales de diálogo.

Trump destaca su relación con Xi

Antes de despedirse, Trump acompañó a Xi por los jardines de la residencia presidencial y le mostró el nuevo helipuerto y las obras de construcción de un nuevo salón de baile.

“Es un experto en piedra, entre muchas otras cosas, y le encanta el buen granito”, comentó Trump sobre el mandatario chino, quien no respondió a las preguntas de los periodistas.

La jornada había comenzado con una ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca. Xi y su esposa, Peng Liyuan, fueron recibidos por Trump y Melania Trump antes de que los dos presidentes se trasladaran al Despacho Oval para mantener conversaciones a puerta cerrada.

Trump había descrito previamente la relación con Xi como una “extraordinaria amistad” y señaló que ambos tenían previsto abordar asuntos urgentes relacionados con la seguridad y la tecnología.

Xi, por su parte, sostuvo que Estados Unidos y China deben evitar la confrontación y trabajar como socios. También defendió que la inteligencia artificial permanezca “bajo control humano” y expresó disposición a reforzar la cooperación contra el narcotráfico.

Comercio, IA y Taiwán marcan la cumbre

El encuentro tuvo lugar un día después de que Washington y Pekín acordaran extender hasta el 10 de enero la tregua comercial alcanzada en Busan. La prórroga mantiene abierto el marco que permitió reducir la escalada arancelaria entre ambos países.

La agenda bilateral incluye además la competencia por el desarrollo de inteligencia artificial, el acceso a tierras raras y otros minerales críticos, así como las diferencias en torno a Taiwán y la relación de China con Irán.

Washington y Pekín también han iniciado conversaciones sobre mecanismos para notificarse posibles incidentes relacionados con la inteligencia artificial que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

La visita de Xi, que se prolongará hasta el viernes, es la primera visita de Estado del mandatario chino a Washington desde 2015. Para Trump, se trata además del segundo encuentro presencial con Xi en 2026, después de su viaje a Pekín en mayo.

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