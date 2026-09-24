Trump recibe a Xi Jinping en su primera visita a la Casa Blanca en más de una década

El presidente Donald Trump encabeza este jueves una cumbre oficial en la Casa Blanca con el presidente de China, Xi Jinping, en lo que representa la primera visita de Estado del líder chino en Washington D.C. desde 2015.

La llegada formal a las instalaciones de la Casa Blanca ocurrió después de las 10:00 a.m., hora del Este, cuando el mandatario chino acudió en compañía de su esposa, Peng Liyuan. En la entrada de los jardines, el republicano y la primera dama, Melania Trump, recibieron a la delegación visitante antes de ingresar al edificio residencial.

El protocolo presidencial inició el miércoles con el arribo de Xi a la base aérea Andrews, ubicada en las afueras de la capital. Asimismo, el mandatario estadounidense acudió personalmente al pie de la aeronave para dar la bienvenida al líder asiático, trato no concedido a otros gobernantes.

Miembros de las fuerzas armadas y de la prensa antes de que el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump saluden al presidente de China, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, en el Pórtico Sur de la Casa Blanca, este jueves. (Foto: Alex Brandon/ AP)

Negociaciones sobre comercio y geopolítica

La agenda de trabajo incluye los asuntos económicos globales entre ambas potencias, entre ellos los aranceles comerciales, el acceso a tierras raras, el desarrollo de la inteligencia artificial, el futuro de Taiwán y la guerra en Irán, informó EFE.

Las delegaciones participan en reuniones bilaterales a lo largo del día, previas a una cena de Estado programada para la noche en honor al contingente chino. La finalidad del encuentro es reabrir los canales de diálogo y disminuir las discrepancias internacionales. No obstante, las previsiones indican que no se concretarán acuerdos de gran envergadura.

Reuniones previas entre Trump y Xi Jinping

El recorrido de Xi Jinping representa su primer viaje oficial de Estado a Washington desde 2015, cuando fue recibido por el entonces mandatario estadounidense Barack Obama.

En el último año, ambos presidentes sostuvieron dos encuentros cara a cara. La reunión anterior ocurrió en mayo pasado durante la visita del líder norteamericano a Beijing, mientras que el contacto previo tuvo lugar en octubre del año anterior en Busan, Corea del Sur, donde ambas partes han buscado preservar la cordialidad pese a la competencia comercial.

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