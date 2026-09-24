Tyler Perry planea mudarse a Puerto Rico y desea reducir su ritmo de trabajo

Tras años de carrera profesional en Estados Unidos, Tyler Perry estaría en búsqueda de una nueva vida en Puerto Rico. Desde hace semanas, varios medios especializados han reportado que el actor y comediante está en búsqueda de una propiedad en la isla.

Inicialmente, Perry habló sobre su traslado a Puerto Rico en el programa “Today with Jenna & Sheinelle”. Sobre su futuro, ha apuntado que en los planes de mudanza está incluido su hijo de 11 años, Aman.

Durante la conversación se le preguntó directamente sobre sus planes a futuro, por lo que mencionó que estaba en búsqueda de un nuevo hogar en Puerto Rico. El plan sería trasladarse a ese nuevo lugar a inicios del 2027. Actualmente, su residencia principal está en California.

Hay que recordar que muchas personalidades de Hollywood han estado anunciando su mudanza de California, aunque muchos de ellos seleccionan otros estados del país. Sobre su razón de irse a Puerto Rico, dijo en el mismo programa: “Es hora de bajar un poco el ritmo, disfrutar de más tiempo con mi hijo y simplemente asimilarlo todo”.

La decisión de bajar el ritmo profesional parece haberla tomado durante la primera quincena de septiembre, cuando cumplió 57 años. Ahora, no querría enfocar su tiempo 100% en trabajo. También hay que destacar que, además de su hogar en California, él también es dueño de una impresionante cartera de bienes raíces.

Por ahora, el actor no ha dicho que vaya a deshacerse de las propiedades que tiene en Estados Unidos. Aunque seguramente las seguirá manteniendo como inversión, igualmente seguirá viajando al país para cumplir con algunos compromisos.

En paralelo a sus planes de mudanza y nuevos proyectos, desde el verano del 2025, Perry ha estado enfrentando acusaciones de acoso sexual. Hasta la fecha, el actor ha rechazado todas las acusaciones, y su abogado las ha calificado de intentos de extorsión.

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