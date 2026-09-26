Columna de Ismael Cala: Lo que aún no has descubierto
No demos nada por sentado. Ni el mundo. Ni las personas. Mucho menos nosotros mismos
¿Cuántas cosas extraordinarias podrían estar frente a nuestros ojos sin que seamos capaces de verlas?
En los bosques nubosos de los Yungas, en Bolivia, científicos acaban de confirmar una nueva especie de felino: el tilcayo. Es pequeño, incluso más que muchos gatos domésticos, y durante años fue confundido con otras especies de apariencia similar. Solo cuando alguien se detuvo a observar sus diferencias y decidió investigar, los análisis genéticos revelaron la sorpresa: estábamos frente a una especie distinta. La primera de felino vivo descrita por la ciencia en más de cien años.
La noticia me fascina por lo que significa científicamente, pero todavía más por la metáfora que contiene.
Uno de los investigadores explicó que este animal había permanecido oculto porque nadie lo estaba buscando.
¿Cuántas cosas de nuestra vida permanecen también ocultas por la misma razón?
Llegamos a cierta edad y comenzamos a comportarnos como si ya conociéramos el mapa completo. Creemos saber quiénes somos, qué podemos hacer, qué nos gusta, cómo funciona nuestra pareja, hasta dónde puede llegar nuestra carrera. Dejamos de explorar porque confundimos experiencia con certeza.
Y pocas cosas envejecen tanto el espíritu como creer que ya lo hemos visto todo.
Descubrir exige curiosidad, pero también humildad. Significa aceptar que nuestras conclusiones pueden estar incompletas. Atreverse a volver a mirar aquello que parecía conocido y preguntarse: ¿y si aquí hay algo que todavía no estoy viendo?
Puede ser un talento que nunca desarrollaste. Una conversación pendiente. Una pasión abandonada. Una oportunidad escondida detrás de aquello que siempre hiciste de la misma manera.
El tilcayo llevaba allí mucho antes de recibir un nombre científico. Lo nuevo no era su existencia. Lo nuevo fue nuestra capacidad de reconocerlo.
Quizás ocurra igual con muchas posibilidades de nuestra vida.
No demos nada por sentado. Ni el mundo. Ni las personas. Mucho menos nosotros mismos.
Mientras conservemos la curiosidad, siempre quedará algún territorio por descubrir.
Dios es amor, hágase el milagro.
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