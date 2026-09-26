¿Cómo le ha ido a los Yankees contra los Red Sox en playoffs?

Los Yankees de Nueva York y los Boston Red Sox se medirán nuevamente en playoffs, siendo el séptimo enfrentamiento entre ambos en postemporada.

Nueva York recibirá a Boston en una serie al mejor de tres en el Yankee Stadium a partir del próximo martes. Los del Bronx vienen de ganar la serie particular 7-6 en fase regular, siendo bastante cerrada.

1999: Yankees ganaron 4-1

El primer enfrentamiento de esta lista llegó en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1999. Los Yankees se impusieron 4-1 y avanzaron a la Serie Mundial, donde barrieron a los Atlanta Braves.

2003: Yankees ganaron 4-3

Un año antes de la histórica remontada de Boston, los Yankees y Red Sox protagonizaron otro ALCS de siete juegos. Nueva York llegó al séptimo encuentro después de que Boston igualara la serie en el sexto partido. Los Yankees remontaron y Aaron Boone conectó un jonrón de oro ante Tim Wakefield en la undécima entrada para darle a Nueva York el banderín de la Liga Americana.

2004: Red Sox ganaron 4-3

El ALCS de 2004 se convirtió en uno de los capítulos más importantes de la rivalidad. Los Yankees tomaron ventaja de 3-0, pero Boston ganó cuatro partidos consecutivos y se convirtió en el primer equipo en la historia de MLB en remontar un déficit de 0-3 en una serie de postemporada.

2018: Red Sox ganaron 3-1

Después de 14 años sin encontrarse en playoffs, Yankees y Red Sox volvieron a enfrentarse en la Serie Divisional de la Liga Americana de 2018. Boston ganó 3-1 después de que ambos equipos dividieran los dos primeros encuentros en Fenway Park.

2021: Red Sox ganaron 1-0

La siguiente cita llegó en el Wild Card Game de la Liga Americana de 2021, todavía bajo el formato de un solo partido. Boston se impuso 6-2 en Fenway Park en un duelo en el que los dos equipos habían terminado la temporada regular con marca de 92-70.

2025: Yankees ganaron 2-1

El enfrentamiento más reciente fue el Wild Card Series de 2025, el primero entre ambas franquicias bajo el formato de serie al mejor de tres. Boston ganó el primer partido, pero Nueva York respondió en los dos siguientes para quedarse con la serie 2-1.

Año Ronda Ganador Serie Dato destacado 1999 ALCS Yankees 4-1 Nueva York ganó el banderín de la Liga Americana. 2003 ALCS Yankees 4-3 Aaron Boone conectó el jonrón de la victoria en el Juego 7. 2004 ALCS Red Sox 4-3 Boston remontó tras perder los tres primeros juegos. 2018 ALDS Red Sox 3-1 Boston ganó el Juego 3 por 16-1 y luego conquistó la Serie Mundial. 2021 AL Wild Card Game Red Sox 6-2 Boston eliminó a Nueva York en un partido único. 2025 AL Wild Card Series Yankees 2-1 Nueva York remontó después de perder el Juego 1.

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