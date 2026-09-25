Yankees retiraron número 52 de CC Sabathia en emotiva ceremonia en Yankee Stadium

El número “52” del lanzador CC Sabathia fue retirado por los Yankees el viernes, con una placa que se instalará en el Parque de los Monumentos del mítico Yankee Stadium.

Sabathia se convirtió en el vigésimo cuarto jugador o entrenador en ver retirado su número, se unió a Derek Jeter, Mariano Rivera, Andy Pettitte y Jorge Posada como el quinto miembro de los Yankees campeones de la Serie Mundial de 2009 en tener un número y una placa retirados.

The Yankees honor CC Sabathia with a plaque in Monument Park and retire his No. 52 ? pic.twitter.com/ZXbGvQ3IXD — MLB (@MLB) September 25, 2026

La ceremonia se había programado inicialmente para el sábado; de hecho, la placa que Sabathia ayudó a revelar en el centro del cuadro interior lleva la fecha de dedicación del 26 de septiembre del 2026.

“Esto es más importante para mí que el Salón de la Fama”

“Nunca me imaginé entrando al Monument Park y creo que esa fue la razón por la que tenía tanto miedo de venir aquí, porque uno nunca piensa que va a ganarse a los fanáticos de los Yankees ni a la ciudad”, dijo Sabathia.

“Así que poder estar aquí ahora, después de jugar aquí durante 11 años, es una sensación increíble, y por eso he dicho en las últimas semanas que esto es más importante para mí que el Salón de la Fama, porque sé lo que estaba en juego cuando llegué aquí”, comentó el zurdo.

"I loved every minute of pitching in the pinstripes"



CC Sabathia shares his love for Yankees fans and the Bronx ? https://t.co/wuA85xsdBS pic.twitter.com/gSPs6qG3mc — MLB (@MLB) September 25, 2026

“Esa ceremonia fue increíble, surrealista”, dijo Sabathia. “Estaba comentando que tengo muchos compañeros famosos, como Mo, Derek y Andy. He asistido a la ceremonia muchas veces, pero que esta fuera solo para mí es especial, y tener a mi familia allí fue genial”.

La ceremonia de los Yankees comenzó con mensajes en vídeo de Jeter, Paul O’Neill, Jorge Posada y Bernie Williams, y Sabathia develó la placa junto a su esposa Amber, dos de sus hijos, dos amigos y su madre, Margie.

Tras la proyección de un vídeo con los mejores momentos, Sabathia saludó a los aficionados desde un carrito de golf junto a la pista de advertencia. El gerente general, Brian Cashman, le entregó una chaqueta azul, una placa enmarcada con su número retirado y un anillo que conmemoraba su trayectoria, lo cual fue abucheado por los aficionados.

CC Sabathia’s No. 52 has officially been retired by the New York Yankees pic.twitter.com/Jx2SmK43Wn — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 25, 2026

Impresionante carrera

Sabathia, que ahora tiene 46 años, firmó un contrato de 161 millones de dólares por siete años antes de la temporada 2009, tras ser convencido por el gerente general Brian Cashman después de una reunión inicial en diciembre de 2008. En aquel momento, fue el contrato más cuantioso para un lanzador agente libre.

Sabathia tuvo una marca de 19-8 con una efectividad de 3.37 en 34 aperturas con los Yankees en su primera temporada. Ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con una marca de 2-0 y una efectividad de 1.13 en una victoria de seis juegos sobre los Angelinos de Los Ángeles, y fue abridor en los Juegos 1 y 4 cuando los Yankees vencieron a Filadelfia para obtener su 27º título.

One of the best days of my life witnessing 52 take its forever place in Monument Park with family and friends. To the cities of Vallejo, Cleveland, Milwaukee, New York – thank you for giving me the opportunity & shaping my story along with all the staff, teammates, and FANS. No? pic.twitter.com/m99viAKOlv — CC Sabathia (@CC_Sabathia) September 26, 2026

Sabathia tuvo un récord de 251-161 con una efectividad de 3.74 y 3,093 ponches, tercero entre los lanzadores zurdos detrás de Randy Johnson y Steve Carlton, durante 19 temporadas con Cleveland (2001-08), Milwaukee (2008) y los Yankees (2009-19).

Durante sus 11 temporadas en Nueva York, Sabathia registró un récord de 134 victorias y 88 derrotas, con una efectividad de 3.81 y 1700 ponches. Ocupa el cuarto lugar en la historia de la franquicia en ponches, el séptimo en aperturas, el décimo en victorias y el undécimo en entradas lanzadas.

Sabathia fue elegido para el Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad en 2025, recibiendo el 86,8% de los votos. Fue incorporado junto con Billy Wagner e Ichiro Suzuki, excompañero de los Yankees entre 2012 y 2014.

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