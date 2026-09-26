Seth Meyers grabará en vivo “Smart Girl Dumb Questions” en Nueva York y tú puedes estar

Seth Meyers se unirá a Nayeema Raza para una grabación en vivo de “Smart Girl Dumb Questions” el martes 29 de septiembre en el Comedy Cellar Village Underground de Nueva York. El presentador de “Late Night with Seth Meyers” participará en una sesión de 90 minutos que comenzará a las 5:00 p.m. de la tarde, con apertura de puertas a las 4:30 p.m.

La actividad permitirá ver a Meyers fuera del formato habitual de su programa de NBC y responder las preguntas que Raza le planteará en tiempo real. También podría abrirse un espacio para que algunos asistentes participen con sus propias preguntas.

Además del componente de entretenimiento, el encuentro tendrá un propósito benéfico. Los ingresos netos de las entradas serán destinados a PEN America, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y al apoyo de escritores.

Así será la grabación con Nayeema Raza

“Smart Girl Dumb Questions” es el podcast conducido por la periodista Nayeema Raza, quien cada martes plantea preguntas sencillas sobre asuntos complejos y busca respuestas a temas que muchas personas pueden tener dudas de abordar públicamente.

Entre sus invitados han estado el astrofísico Neil deGrasse Tyson, el productor musical Diplo y otras figuras de ámbitos muy distintos. El programa también ha conversado con personas fuera del circuito de celebridades, incluidos porteros de Nueva York y niños de 11 años.

El podcast fue incluido entre los 10 mejores programas nuevos de 2025 en el resumen anual de Spotify. Apple Podcasts también lo destacó como “Nuevo y destacado” y “Selección destacada” durante la primavera de ese año.

Ahora Raza tendrá frente a sus preguntas a Meyers, quien lleva más de una década al frente de “Late Night with Seth Meyers”. Antes de ocupar ese puesto, fue guionista principal de “Saturday Night Live” y presentador de “Weekend Update”.

El evento será en el Village Underground

La grabación tendrá lugar en el Village Underground, una sala del Comedy Cellar ubicada en 130 West 3rd Street. El espacio tiene capacidad aproximada para 300 personas y está instalado en el antiguo local de Gerdes’ Folk City, histórico club de música de Greenwich Village asociado con artistas como Bob Dylan, Jimi Hendrix y Joan Baez.

Para asistir se exige ser mayor de 21 años y presentar una identificación válida. También existe un consumo mínimo de dos alimentos o bebidas por persona y no se permitirá el ingreso después de que comience la función. Los organizadores recomiendan llegar temprano para conseguir mejores lugares.

Las entradas tienen un precio inicial de $25 dólares, sin incluir cargos de reserva. Además, los asistentes deben tener en cuenta que podrían aparecer en las imágenes de la grabación.

Fecha: martes 29 de septiembre de 2026.

martes 29 de septiembre de 2026. Horario: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

5:00 p.m. a 6:30 p.m. Apertura de puertas: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Lugar: Comedy Cellar Village Underground, 130 West 3rd Street, Nueva York.

Comedy Cellar Village Underground, 130 West 3rd Street, Nueva York. Duración: 90 minutos.

90 minutos. Edad mínima: 21 años.

21 años. Consumo mínimo: dos alimentos o bebidas por persona.

dos alimentos o bebidas por persona. Causa benéfica: PEN America.

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