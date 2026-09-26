Lauren Graham y Melissa McCarthy se reencuentran y recuerdan “Gilmore Girls”

Lauren Graham y Melissa McCarthy volvieron a estar juntas y, como era de esperarse, “Gilmore Girls” apareció en el recuerdo. Las actrices que durante siete temporadas dieron vida a Lorelai Gilmore y Sookie St. James coincidieron en Los Ángeles y dejaron bien claro que el vínculo que construyeron hace más de dos décadas sobrevivió mucho tiempo después de que la serie llegara a su final.

El encuentro ocurrió el miércoles 23 de septiembre durante la ceremonia Power of Women 2026 de Variety, donde Graham tuvo además la misión de entregar a McCarthy uno de los reconocimientos de la noche.

El homenaje fue la oportunidad perfecta para recordar los primeros años de su relación y una amistad que nació mientras trabajaban frente a las cámaras.

De Stars Hollow a una curiosa tradición navideña

Graham aprovechó su discurso para contar algunas historias que explican la cercanía que mantiene con McCarthy. Entre ellas apareció una tradición navideña bastante inesperada. Las dos comenzaron a turnarse para organizar fiestas inspiradas en el viejo oeste, pese a que ninguna tenía una conexión particular con ese universo.

La costumbre llegó incluso a tener banda sonora propia. En una de aquellas celebraciones contrataron a un grupo llamado Cousin Lovers para tocar en la sala de la casa. Graham contó que todavía conserva un sombrero de vaquero de aquella época y las fotografías que quedaron como recuerdo de esas reuniones.

La anécdota provocó risas entre los asistentes y permitió conocer una faceta mucho más personal de una relación que comenzó en el set de “Gilmore Girls”.

McCarthy también recuerda lo que aprendió de Graham

Graham también quiso destacar el talento que veía en su compañera desde aquellos primeros años. Recordó especialmente su capacidad para construir personajes excéntricos y transformar situaciones absurdas en momentos capaces de hacer reír.

McCarthy, por su parte, devolvió el cariño al recibir su reconocimiento. La actriz recordó que trabajar con Graham fue fundamental durante sus comienzos y explicó que al principio tenía dificultades para encontrar sus marcas en algunas escenas y podía terminar llamando demasiado la atención.

En lugar de hacerla sentir incómoda, Graham la ayudó con paciencia y discreción para que entendiera mejor los detalles del trabajo televisivo. Para McCarthy, aquella experiencia fue una lección sobre cómo acompañar a un compañero y ejercer liderazgo desde la generosidad.

“Gilmore Girls” llegó a la televisión en 2000 y siguió durante siete temporadas la vida de Lorelai y Rory, interpretada por Alexis Bledel, en Stars Hollow. Aunque la producción terminó en 2007, Sookie continúa encontrándose con nuevas generaciones de espectadores. McCarthy ha reconocido que todavía le sorprende que jóvenes se acerquen para contarle cuánto disfrutan la serie.

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