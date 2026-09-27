¿Cuánto cereal integral debes comer al día para cuidar tu corazón?

Incluir en la dieta diaria entre 60 y 100 gramos de cereales integrales —vamos, lo que equivaldría a unas cuatro o seis porciones de avena, pan integral o arroz integral— marca una diferencia real en varios factores de riesgo cardiovascular. Al menos, eso es lo que revela un estudio reciente que vale la pena tener en el radar.

La investigación, publicada en el European Heart Journal, analizó los resultados de 87 ensayos clínicos hechos desde Asia y Europa hasta Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil. En total, la revisión incluyó más de 6.500 personas para entender cómo los cereales de grano entero pueden favorecer la salud cardiometabólica.

Una movida dietética sencilla (y al alcance de todos)

Consumir entre 60 y 100 gramos diarios de cereales integrales mejora los indicadores cardiometabólicos. Crédito: Shutterstock

Parece de sentido común, pero los autores lo recalcan: cambiar los cereales refinados de toda la vida por opciones integrales y mínimamente procesadas, combinadas con el ejercicio y el tratamiento médico, ayudan a la salud cardiovascular.

De hecho, la doctora Helda Tutunchi —de la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz, en Irán, y cabeza de la investigación— pone el dedo sobre un punto clave: para que funcione, la gente tiene que poder pagarlos y encontrarlos fácilmente en su día a día.

Lo interesante de este trabajo frente a revisiones pasadas es que por fin pone sobre la mesa una cantidad concreta. Ya no es el típico “come más fibra”, sino saber cuántos gramos necesitamos en el plato para sacar mayores beneficios en el peso corporal, la cintura y el colesterol.

Más allá del corazón: peso, colesterol y presión bajo control

Los copos de avena integrales conservan la fibra soluble necesaria para atrapar el colesterol y evitar los picos de glucosa en sangre. Crédito: Shutterstock

Cuando se incluyen los cereales integrales en la cocina, los cambios no tardan en notarse. El estudio apunta a mejoras en:

Mayor pérdida de peso y menor circunferencia de cintura.

Disminución de la presión arterial , el colesterol total y el temido colesterol LDL .

, el colesterol total y el temido . Una bajada en los triglicéridos, el azúcar en sangre, la resistencia a la insulina y la interleucina-6 (un marcador silencioso de la inflamación).

Lo que la ciencia aún está investigando

Aunque los resultados son prometedores, pero hay que mantener los pies en la tierra. La gran mayoría de los ensayos analizados duró apenas unas ocho semanas.

Esto significa que los científicos todavía no pueden asegurar al 100% que estos efectos se queden con nosotros a largo plazo, ni firmar que eviten directamente un infarto.

Los cereales integrales funcionan como un equipo: no atacan un solo problema, sino que van sumando de forma moderada por aquí y por allá.

Entre la pérdida de peso, el control de lípidos y el azúcar en sangre, todo va sumando para proteger al corazón. Eso sí, la propia doctora Tutunchi advierte que hacen falta estudios mucho más largos para ponerle la firma definitiva.

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