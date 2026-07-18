¿Por qué tus gases huelen mal? La verdad sobre la hinchazón intestinal y cómo evitarla

Los gases intestinales se forman de manera natural como parte del proceso digestivo. Sin embargo, cuando tienen un olor muy fuerte, pueden ser una señal de que tu intestino está inflamado y desequilibrado.

La nutricionista Magalí Alvarenga explica que los gases con mal olor pueden ser un síntoma de inflamación intestinal, sobre todo si se combinan con otras molestias como hinchazón, estreñimiento, acidez, reflujo, diarrea o heces en bolitas.

El mal olor y la inflamación crónica

Alvarenga advierte que el hecho de que tus gases y tus heces tengan un olor tan fuerte no es normal; es una señal clara de que estás sufriendo de inflamación del intestino.

Cuando surge la pregunta de por qué apestan tanto, la experta responde que se debe a la presencia de dos sustancias en exceso en el intestino: putrescina y cadaverina. De ahí proviene ese olor a podrido.

La especialista recalca que los gases no deberían oler así; tus heces deberían tener un olor más sulfurado, no putrefacto.

Otros síntomas de alerta:

Hinchazón abdominal o distensión.

o distensión. Estreñimiento o diarrea.

o diarrea. Mala digestión, acidez , eructos o reflujo .

, eructos o . Caca en bolitas (heces caprinas).

Todas estas señales revelan un claro desequilibrio en la microbiota intestinal (disbiosis).

Cómo eliminar los gases con mal olor de forma natural

Té de hinojo con menta

El té de hinojo se ha empleado desde la antigüedad para aliviar malestares digestivos. Crédito: Shutterstock

Esta infusión combina dos hierbas medicinales extraordinarias que ayudan a aliviar los gases intestinales de forma rápida y efectiva.

El té de hinojo es rico en compuestos antiinflamatorios. Además, cuenta con propiedades analgésicas, antiespasmódicas y digestivas probadas gracias a activos como el estragol y el alcanfor. Estos compuestos contribuyen a reducir la inflamación del intestino, disminuyendo el exceso de gases, los cólicos intestinales y la diarrea.

Por su parte, la menta es ampliamente reconocida por sus propiedades carminativas. Diversos estudios científicos comprueban su eficacia para reducir los síntomas gastrointestinales, especialmente en personas que padecen el síndrome del intestino irritable.

Receta paso a paso

Ingredientes:

1 cucharadita de semillas de hinojo .

. 1 cucharadita de hojas de menta secas (o entre 8 y 10 hojas frescas).

secas (o entre 8 y 10 hojas frescas). 1 taza de agua.

Endulzante al gusto.

Preparación:

Agrega el agua a una olla y llévala a hervir. Retira del fuego y añade las semillas de hinojo y las hojas de menta. Tapa la olla y deja reposar la infusión entre 5 y 10 minutos. Cuela el contenido, sirve y disfruta.

El consejo de la Nutrimaga: Se recomienda tomar esta infusión 30 minutos después de las comidas principales o en el momento exacto en que sientas hinchazón.

¿Qué más puedes hacer para mejorar tu digestión?

Como complemento ideal para aliviar los gases, la experta nos comparte dos hábitos clave que puedes empezar a aplicar desde mañana:

Masaje intestinal: Por la mañana, realiza un suave masaje en el abdomen en sentido de las agujas del reloj para ayudar a soltar los gases atrapados.

Por la mañana, realiza un suave masaje en el abdomen en sentido de las agujas del reloj para ayudar a soltar los gases atrapados. Masticación consciente: Presta mucha atención a masticar despacio y a conciencia. Esto ayuda a reducir la fermentación de los alimentos en el estómago y evita la producción de esas sustancias que generan el mal olor.

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