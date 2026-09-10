Marco Rubio anuncia el ingreso de Perú al Escudo de las Américas

Perú se incorporará al Escudo de las Américas, la coalición impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado transnacional en el hemisferio, anunció este jueves la presidenta peruana, Keiko Fujimori, tras reunirse en Lima con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Rubio defendió la necesidad de ampliar la cooperación entre Estados Unidos y los gobiernos de la región para enfrentar a organizaciones que, según afirmó, dejaron de ser únicamente bandas criminales y funcionan como redes terroristas con vínculos transnacionales.

“Se están tratando de apoderar del hemisferio”, afirmó el secretario de Estado, quien señaló que estos grupos representan además una amenaza directa para Estados Unidos.

El funcionario explicó que Washington tiene capacidad para actuar por su cuenta, pero que la estrategia de la Administración Trump busca contar con socios regionales.

“Tenemos la capacidad de actuar unilateralmente, pero queremos tener socios”, dijo Rubio. “No podemos entrar en naciones soberanas”.

Fujimori defiende la adhesión de Perú

Fujimori aseguró que la participación en la iniciativa permitirá a las autoridades peruanas recibir información con mayor rapidez y responder con más firmeza contra las organizaciones criminales.

“Nosotros, que hemos tenido que enfrentar el terrorismo, sabemos la necesidad de unir esfuerzos con otros países”, afirmó la mandataria.

La presidenta también rechazó que la incorporación afecte la soberanía peruana y aseguró que su Gobierno utilizará las herramientas proporcionadas por la alianza dentro de las facultades establecidas por la Constitución y las leyes.

Fujimori puso como ejemplo la cooperación reciente con Estados Unidos para enfrentar a organizaciones criminales. Recordó que información proporcionada por el FBI contribuyó a la captura en Bolivia del líder de la banda peruana Los Pulpos, vinculada a un secuestro y al asesinato de cuatro personas en Trujillo.

Rubio promete mayor atención a América Latina

El ingreso de Perú al Escudo de las Américas se produce mientras Rubio intenta consolidar una política regional más activa de la Administración Trump.

El secretario de Estado afirmó que durante más de 20 años gobiernos de ambos partidos en Estados Unidos habían dejado de priorizar América Latina. Según explicó, Washington decidió cambiar esa estrategia porque lo que ocurre en Centroamérica y Sudamérica tiene un impacto directo sobre Estados Unidos.

Rubio también respaldó a Fujimori en su lucha contra el crimen organizado. “Nos alegra que haya sido elegida presidenta, usted prometió enfrentar esto, y vamos a ayudarle todo lo posible”, le dijo durante el encuentro.

Además de seguridad, ambos funcionarios abordaron la cooperación ante desastres naturales, incluido el fenómeno de El Niño, así como oportunidades de inversión y comercio bilateral.

La reunión en el Palacio de Gobierno fue el último encuentro de Rubio durante una gira por Ecuador, Colombia y Perú, en la que el secretario de Estado buscó reforzar los vínculos de Washington con sus socios sudamericanos.

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