Trump se reúne con presidentes latinoamericanos y ofrece apoyo militar contra los cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes a sus aliados latinoamericanos intervenir militarmente contra los cárteles dentro de sus propios países si sus Gobiernos no tienen capacidad para combatirlos por sí mismos, durante una reunión celebrada al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Háganoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, dijo Trump ante los líderes reunidos en Nueva York.

El mandatario presentó a los cárteles como una amenaza común para el hemisferio y aseguró que Washington está dispuesto a respaldar a los países que integran el Escudo de las Américas, una alianza impulsada por Trump para coordinar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En la reunión participaron los presidentes Javier Milei, de Argentina; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Irfaan Ali, de Guyana; Nasry Asfura, de Honduras; Santiago Peña, de Paraguay; Keiko Fujimori, de Perú; y Luis Abinader, de República Dominicana. También estuvo presente el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

“Durante años, los cárteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos”, afirmó Trump al comienzo del encuentro.

Trump promete apoyo directo a sus aliados

El presidente estadounidense describió a estas organizaciones como “fuerzas terroristas paramilitares violentas” que controlan territorios y sostuvo que los Gobiernos participantes cuentan con el respaldo de Washington para enfrentarlas.

Fujimori, recientemente investida presidenta de Perú, aseguró que su país se incorporó al Escudo de las Américas “con gran determinación y entusiasmo” y elogió el liderazgo de Trump.

Restrepo, por su parte, defendió la alianza como un mecanismo para “preservar las democracias” de la región.

Peña aprovechó el encuentro para respaldar la operación estadounidense que terminó con la captura y salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela y llamó a trabajar por la democratización de ese país, además de Cuba y Nicaragua.

El Escudo de las Américas fue impulsado por Trump en marzo como una coalición regional para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. La iniciativa reúne a gobiernos aliados de Washington, mientras países como México y Brasil no forman parte del mecanismo y han rechazado que Estados Unidos realice operaciones militares en sus territorios.

Con información de EFE.

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