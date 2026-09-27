Un hombre pierde la vida en Brooklyn tras la caída de un árbol durante el temporal

Un hombre de 56 años murió el sábado en East New York al caerle un árbol encima.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que los oficiales respondieron a una llamada en el número 700 de la avenida Euclid poco antes de las 3:30 de la tarde y hallaron al hombre en estado crítico. Agregaron que lo llevaron al hospital Brookdale, donde fue declarado muerto.

El NYPD dijo que no podía confirmar si los vientos de la tormenta invernal de este fin de semana fueron la causa de la caída del árbol, pero los funcionarios han hecho un llamado a los residentes a quedarse en sus hogares para mantenerse a salvo ante las ráfagas que superan las 55 millas por hora.

Las autoridades municipales señalaron el sábado en la mañana que el Departamento de Parques recibió cientos de peticiones de ayuda por árboles caídos o dañados desde el viernes, particularmente en Queens y Brooklyn.

El departamento escribió en la red social X que preveía que los trabajos de limpieza después de la tormenta durarían varios días, informó Gothamist.

NYC Parks is working hard to respond as quickly as possible to the tree damage from this nor'easter. As the wind and rain continue through the weekend, we will be cleaning up for several days. pic.twitter.com/8oHl6v0iFP — NYC Parks (@NYCParks) September 26, 2026

Asimismo, instó a los neoyorquinos a reportar emergencias y cables eléctricos caídos al 911, y árboles caídos o dañados al 311, o por medio del mapa de árboles dañados de la ciudad.

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