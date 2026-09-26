Nueva York enfrenta el aumento del nivel del agua en sus costas y la sequía en el campo

Para 2050, hasta 800,000 neoyorquinos podrían vivir en zonas de alto riesgo de inundación, casi el doble que hoy, según cifras del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad (HPD). Se trata de la magnitud de una alarma que no es nueva, pero que esta semana ocupó agendas tanto internacionales como estatales.

En efecto, esta semana la Asamblea General de la ONU celebró una reunión de alto nivel sobre la elevación del nivel del mar, mientras que la gobernadora Kathy Hochul anunció $16,8 millones en subvenciones para que agricultores del estado preparen sus fincas ante el clima extremo.

Ambos anuncios reflejan un mismo desafío visto desde ángulos distintos: el agua que sube en la costa y el agua que falta o sobra en el campo.

Para una familia que vive cerca de cualquier costa de Nueva York, el cambio climático puede significar agua entrando a su vivienda durante una tormenta o lamentablemente perderla. Para un agricultor, puede ser una cosecha perdida por una inundación, una sequía o una helada. Son riesgos distintos, pero ambos muestran cómo el clima extremo puede afectar la vida cotidiana de millones de neoyorquinos.

De hecho, la advertencia lanzada en la ONU tiene una dimensión inmediata para la ciudad que acogió la reunión: el nivel del mar en Nueva York ya ha subido unos 30 centímetros desde 1900.

A escala mundial, la velocidad de aumento se duplicó con creces entre la primera década de mediciones satelitales y el período 2015–2024.

Pero para finales de siglo, según expuso Khalilur Rahman, presidente de la Asamblea General de la ONU, el mar podría elevarse hasta 1,3 metros en Nueva York, una proyección que pone en perspectiva el riesgo para sus barrios costeros.

La amenaza en la costa

Según las proyecciones publicadas por el gobierno municipal, el mar podría subir entre 11 y 24 pulgadas para la década de 2050, dentro del rango intermedio de estimaciones. La Ciudad también advierte que las inundaciones costeras probablemente aumentarán en frecuencia, extensión y altura a medida que suba el mar.

El problema no viene solo del mar: HPD señala además que las lluvias extremas pueden sobrecargar el sistema de drenaje e inundar viviendas incluso lejos de la costa.

Frente a esto, la ciudad ya tiene un plan en marcha. En entrevista con El Diario, la comisionada de Protección Ambiental de NYC, Lisa García, dijo que la ciudad “ha identificado 86 zonas prioritarias de inundación para concentrar inversiones”.

La funcionaria explicó que su agencia combina mejoras del alcantarillado con jardines de lluvia y espacios para retener el agua durante los aguaceros.

“El cambio climático ya está aquí”, afirmó.

La gobernadora Hochul potencia el programa estatal que financia proyectos que preparen las operaciones agrícolas ante fenómenos climáticos extremos. (Foto cortesía Susan Watts/Oficina de Kathy Hochul)

Recursos para el campo

El mismo desafío climático golpea de otra forma a los agricultores del estado: inundaciones, sequías y heladas que pueden arruinar una cosecha.

Para atenderlo, el programa estatal Resiliencia Climática para las Fincas financiará proyectos que preparen las operaciones agrícolas ante esos fenómenos extremos, además de apoyar prácticas para mejorar la salud del suelo, proteger el agua y reducir las emisiones de metano en las fincas, según el comunicado de la gobernación.

“Es importante que sigamos proporcionando a nuestros agricultores los recursos adecuados para adaptarse a un clima cambiante“, dijo Hochul.

Los productores interesados deben contactar al Distrito de Conservación de Suelos y Agua de su condado, que puede presentar una propuesta en su nombre.

Las subvenciones son competitivas y la fecha límite es el lunes 23 de noviembre de 2026, a las 5:00 p.m.

Los requisitos y documentos de solicitud están disponibles en la página oficial del programa Resiliencia Climática para las Fincas.

Según la gobernación, las nueve rondas anteriores del programa otorgaron $94 millones a 713 proyectos en fincas del estado.

La agenda de fondo

Estos anuncios se enmarcan en la agenda climática más amplia del estado de Nueva York, que plantea una transición hacia una economía de energía limpia con empleos de salarios suficientes, crecimiento mediante inversiones verdes, y al menos el 40% de los beneficios destinados a comunidades desfavorecidas.

El estado también trabaja en la distribución de los $2,000 millones del programa Futuro Sostenible, que financiará la reducción de emisiones, la disminución de costos de energía en los hogares y la creación de empleos verdes.

El dato: