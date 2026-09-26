Nueva Jersey enfrenta severas inundaciones ante la llegada de un temporal invernal

Al menos 70,000 personas se quedaron sin servicio eléctrico en el noreste de Estados Unidos este sábado, síntoma de una fuerte tormenta invernal que se espera que provoque condiciones peligrosas durante todo este fin de semana.

Los expertos alertaron sobre vientos huracanados que podrían derribar árboles e inundaciones repentinas que podrían anegar las carreteras.

Decenas de millones de personas están en medio de la trayectoria de la tormenta, que empieza a azotar la región con fuertes lluvias y vientos, mientras el área se está preparando para lo peor.

Asimismo, se prevén inundaciones peligrosas a lo largo de la costa del Atlántico Medio, particularmente cerca de Nueva Jersey y Delaware, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

“Se prevé que esta tormenta provoque importantes inundaciones costeras en la costa del Atlántico Medio durante varios ciclos de marea alta a lo largo del fin de semana”, informó el NWS el sábado. “Prepárense de inmediato para inundaciones significativas en zonas bajas cercanas a la costa, incluyendo carreteras bajo el agua y daños a viviendas y negocios”.

En un municipio costero de Nueva Jersey, específicamente en Surf City, el agua, con olas que ondulaban en su superficie, inundó las calles y algunas viviendas. A 34 millas al norte, en Manasquan, donde se registraron inundaciones en algunas carreteras, el alcalde Mike Mangan dijo que preveía “mucha agua en las calles durante un buen rato”. Previamente, emitió una orden de evacuación voluntaria en algunas zonas bajas de la comunidad.

Asimismo, se cancelaron conciertos y decenas de vuelos con destino a los aeropuertos de Boston, Nantucket y Martha’s Vineyard el viernes y el sábado. Diferentes aerolíneas brindaron a los usuarios eximir el pago de algunas tarifas por cambio o cancelación en ciertos vuelos de la Costa Este durante este fin de semana.

Comunidades de NJ se preparan para las inundaciones

El alcalde de Sea Bright, Brian Kelly, declaró que el municipio se está preparando para vientos de hasta 50 mph e inundaciones que podrían alcanzar hasta los 6 pies en algunas calles. Las autoridades tienen previsto que las inundaciones empiecen este sábado y empeoren al mediodía, informó AP News.

“Va a ser peor que el promedio. Solemos tener una o dos inundaciones al año, a veces más, a veces menos, pero creo que esta se acercará más a la magnitud de Irene”, expresó Kelly, refiriéndose a la tormenta de 2011 que causó grandes inundaciones en el noreste. “Espero equivocarme, pero esa es mi intuición”.

El alcalde espera que cientos de residentes que viven en zonas bajas consideren la posibilidad de evacuar a un sitio más seguro. Agregó que el municipio abrirá su centro recreativo para los evacuados.

Intensos vientos amenazan la costa de Nueva Inglaterra

Las ráfagas máximas de viento podrían llegar a los 60 y 65 mph en Cape Cod, Martha’s Vineyard y Nantucket el viernes en la noche y el sábado, comparándolo con aproximadamente 50 y 55 mph cerca de Boston y de 35 a 40 mph más hacia el interior, señaló el meteorólogo de NNWS, Matthew Belk, en Norton, Massachusetts.

“Sin duda, cuanto más cerca de la costa estés, mayores serán los efectos de la tormenta que probablemente sufrirás”, manifestó Belk.

El experto comentó que las tormentas del noreste no son inusuales mientras que Nueva Inglaterra se adentra en la temporada de otoño, pero existe una preocupación en esta época temprana de la temporada: que las hojas permanecen en los árboles, lo que causa una mayor resistencia al viento. Esto podría incrementar el riesgo de caída de ramas, lo que a su vez puede generar cortes de energía y dejar escombros en las carreteras, indicó.

De acuerdo con el NWS, en las costas atlánticas de Nueva Jersey y Delaware, las ráfagas de viento podrían alcanzar las 60 mph. En el sureste de Connecticut y el este de Long Island, Nueva York, las ráfagas podrían llegar a ser casi igual de fuertes, con el peligro de derribar ramas de árboles y líneas eléctricas.

Cancelaciones de eventos y vuelos

El viernes se cancelaron más de 200 vuelos con origen o destino en los aeropuertos de Boston, Nantucket, Martha’s Vineyard y Nueva York, y ya se habían confirmado más cancelaciones para este sábado.

En tanto, el equipo de béisbol, los Red Sox, anunciaron que su serie de fin de semana contra los Chicago Cubs se suspendería. El equipo sustituyó el partido del domingo en la tarde al viernes para crear una doble jornada dividida. Asimismo, Ed Sheeran anunció que sus conciertos del viernes y sábado en el Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, se cancelarían debido a la tormenta.

En este sentido, el servicio público de ferry que conecta Cape Cod con las islas de Nantucket y Martha’s Vineyard sufrió múltiples cancelaciones el viernes debido a los intensos vientos y al oleaje.

En Rhode Island, se cancelaron también los transbordadores a Block Island. Se preveía que la interrupción del servicio de transbordadores se prolongaría hasta el sábado.

Para las personas que viajan frecuentemente a las islas, la probabilidad de quedarse varados en una u otra parte es algo habitual, de acuerdo con Sean Driscoll, vocero de la Autoridad de Barcos de Vapor de Woods Hole, Martha’s Vineyard y Nantucket. Gran parte de la gente tiene planes alternativos para cuando se cancelan los barcos.

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