Andrew Bailey deja la subdirección del FBI tras poco más de un año en el cargo

Andrew Bailey, uno de los dos subdirectores del FBI, anunció este lunes su salida de la agencia después de poco más de un año en el puesto y dijo que regresará a Misuri para pasar más tiempo con su familia.

Bailey comunicó su renuncia en una publicación en X, en la que agradeció al presidente Donald Trump, al fiscal general Todd Blanche y al director del FBI, Kash Patel, por la oportunidad de trabajar en la institución.

“Con gran orgullo por lo que hemos logrado, anuncio que dejo el FBI para regresar con mi familia en Misuri”, escribió Bailey.

I want to thank President Trump, @AGToddBlanche, and @FBIDirectorKash for the opportunity to serve in the FBI. Under President Trump’s leadership, we have delivered historic results in our mission to Make America Safe Again. With great pride in what we have accomplished, I am? — Andrew Bailey (@AndrewBaileyMO) September 28, 2026

También expresó confianza en que Patel continuará con las reformas de la agencia, la lucha contra los delitos violentos, la protección del país y las medidas para fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la confianza pública, informó Associated Press.

Patel, por su parte, agradeció a Bailey por su “servicio dedicado” y destacó su participación en la implementación de reformas dentro del FBI.

Bailey, exfiscal general de Misuri y aliado republicano de Trump, fue designado en agosto de 2025 como codirector adjunto del FBI junto con Dan Bongino. La estructura fue inusual, debido a que durante años la agencia había tenido un solo subdirector, considerado el segundo cargo de mayor rango después del director.

Su nombramiento se produjo en un periodo de tensiones entre el FBI y el Departamento de Justicia, particularmente por la gestión de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

I want to thank Andrew Bailey for his dedicated service to return the FBI to its core mission and fulfill President Trump's promise to make America safe again. Although Andrew is leaving the FBI in order to return to his family in Missouri, his fantastic contribution instituting? https://t.co/df7hNVOq9G — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 28, 2026

Bailey permaneció en el cargo después de que Bongino anunciara su salida. Posteriormente, en enero, el FBI incorporó como otro subdirector a Christopher Raia, un veterano agente que pasó a trabajar bajo la dirección de Patel.

Durante su breve gestión, Bailey mantuvo un perfil público bajo. No obstante, estuvo presente en enero cuando agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en la principal instalación electoral del condado de Fulton, Georgia, como parte de una investigación sobre un supuesto fraude electoral.

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