Agente de ICE se declara inocente de mentir al FBI sobre tiroteo de un venezolano en Minneapolis

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Christian Castro se declaró inocente este viernes de seis cargos federales que lo acusan de haber mentido al FBI sobre las circunstancias en las que disparó e hirió a un hombre venezolano durante el operativo migratorio realizado en Minneapolis a comienzos de este año.

Castro, de 52 años, compareció ante un juez magistrado federal en St. Paul, Minnesota, un día después de presentarse ante un tribunal estatal por cargos de agresión relacionados con el mismo tiroteo. La agencia AP reportó que el agente, vestido con un traje negro y con un monitor electrónico visible en el tobillo, habló poco durante la audiencia federal.

El Departamento de Justicia informó que Castro fue acusado por un gran jurado federal de seis cargos de declaraciones materialmente falsas al FBI durante una entrevista realizada el 14 de enero, el mismo día del tiroteo. Cada uno de esos cargos contempla una pena máxima de cinco años de prisión en caso de una condena.

La acusación federal sostiene que Castro y otro agente de ICE intentaban detener a un hombre venezolano de 26 años en el norte de Minneapolis cuando se produjo un forcejeo. Después de que el hombre lograra liberarse, él y Julio César Sosa-Celis, de 24 años, ingresaron a una vivienda.

Según la acusación, Castro se levantó, sacó su arma de servicio y disparó una vez a través de la puerta principal mientras ambos hombres entraban en la vivienda. La bala alcanzó a Sosa-Celis en una pierna y continuó hasta quedar incrustada en una pared del apartamento ubicado en la planta baja.

El documento judicial señala además que había varias personas dentro de la vivienda, incluidos menores de edad.

La versión que los fiscales consideran falsa

Horas después del tiroteo, Castro declaró al FBI que había sido atacado con una escoba roja y una pala para nieve mientras intentaba detener al hombre que perseguía.

De acuerdo con la acusación, Castro afirmó que dos hombres lo golpearon con esos objetos y que, mientras permanecía en el suelo, intentó protegerse de los golpes. También dijo a los investigadores que disparó cuando los hombres comenzaron a correr hacia la vivienda y que se encontraba todavía en el suelo cuando efectuó el disparo.

Los fiscales sostienen que esas afirmaciones eran falsas. La acusación señala que ninguna persona golpeó a Castro con una escoba y una pala como él describió y que el agente estaba de pie cuando disparó.

El caso federal no acusa a Castro directamente de haber disparado contra Sosa-Celis de manera ilegal. Los seis cargos presentados por el Departamento de Justicia están relacionados con las declaraciones que, según los fiscales, entregó posteriormente al FBI.

Castro fue suspendido sin sueldo por ICE a comienzos de año.

También enfrenta cargos en Minnesota

El proceso federal se desarrolla en paralelo con la causa estatal por el mismo tiroteo. Los fiscales de Minnesota acusaron a Castro en mayo de agresión y de denunciar falsamente un delito.

Durante meses, las autoridades de Minnesota intentaron conseguir que Castro fuera trasladado desde Texas, donde había sido detenido, para enfrentar esos cargos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, se negó a firmar la orden de extradición solicitada por Minnesota.

Un juez federal de Texas rechazó posteriormente una solicitud de Minnesota para obligar a las autoridades texanas a efectuar la extradición.

Castro finalmente regresó por su cuenta a Minnesota después de ser liberado de una cárcel de Texas y quedó bajo custodia de las autoridades federales. Posteriormente también fue puesto bajo custodia estatal por los cargos derivados del tiroteo.

En una audiencia federal previa en Texas, un juez le impuso una fianza de $75,000 dólares y ordenó que utilizara un dispositivo de monitoreo GPS, entregara su pasaporte y dejara bajo custodia cualquier arma de fuego personal.

La audiencia federal del viernes se produjo después de que Castro fuera puesto en libertad bajo condiciones tras su comparecencia ante el tribunal estatal el jueves. Su abogado, Daniel Gerdts, no hizo declaraciones a los periodistas al salir del tribunal.

Primer procesamiento federal vinculado con Metro Surge

El caso se convirtió en uno de los primeros procesos judiciales derivados de la Operación Metro Surge, el despliegue federal de agentes migratorios que llevó a miles de funcionarios a Minneapolis y St. Paul durante la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.

La operación provocó protestas, arrestos y enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, además de varios tiroteos protagonizados por funcionarios de inmigración. El proceso contra Castro es el primer caso conocido en el que el Departamento de Justicia busca procesar a un funcionario federal por actuaciones realizadas durante ese operativo.

La disputa sobre el caso también enfrentó a las autoridades de Minnesota con la administración Trump. El Departamento de Seguridad Nacional ha sostenido que el procesamiento estatal de Castro es “ilegal” y una “maniobra política”.

Minnesota, en cambio, abrió su propia investigación y obtuvo una orden de arresto a nivel nacional después del tiroteo. La Oficina de Investigación Criminal del estado participó en la detención de Castro en Texas el 29 de mayo.

Castro se ha declarado inocente de los cargos federales.

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