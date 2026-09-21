Detienen nuevamente a hombre latino acusado de hacerse pasar por agente de ICE en Miami

Jonathan González, un latino de 45 años, fue detenido nuevamente el domingo durante un operativo federal en el noroeste de Miami-Dade, semanas después de haber sido arrestado y acusado de hacerse pasar presuntamente por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

La nueva detención forma parte de una investigación de la unidad de ICE que atiende casos relacionados con personas que presuntamente se hacen pasar por agentes de la agencia, informó Telemundo 51.

El operativo quedó registrado en video. Las imágenes muestran a agentes con insignias de ICE y de otras agencias federales, algunos con equipo táctico y armas, además de un vehículo blindado identificado con las siglas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

González había sido acusado previamente de amenazar con un arma de fuego a un empleado de un camión de comida latina en Miami Gardens a principios de julio, después de presuntamente presentarse como funcionario de ICE.

El comerciante denunció las amenazas

Telemundo 51 había reportado anteriormente el caso y obtuvo imágenes del incidente que originó las acusaciones. En la grabación se observa a González con un arma en las manos mientras un trabajador permanece frente a él.

Luis Rodríguez, propietario del negocio, relató al medio que González había acudido inicialmente al establecimiento y comenzó a presentarse como una persona con autoridad dentro de las agencias migratorias.

“Empezó a dar información de que él era un alto mando de ICE, que había servido al Ejército de Estados Unidos, que era importante, que podían ser amigos”, contó Rodríguez.

El comerciante afirmó que, durante otro encuentro, González simuló una llamada telefónica en la que supuestamente hablaba sobre empleados del negocio y un posible operativo migratorio.

“Sí, son tres, dos nicaragüenses y un haitiano. Estoy con el dueño, él es amigo mío”, recordó Rodríguez que dijo González durante la conversación.

Después, de acuerdo con el relato del comerciante, González le habría advertido que el establecimiento estaba bajo vigilancia de ICE y le insinuó que podía ofrecerle protección a cambio de ayuda.

“Yo les tengo cariño, los quiero ayudar, pero si tú me ayudas, yo te ayudo”, aseguró Rodríguez que le dijo González.

El propietario sostuvo que nunca recibió una solicitud directa de dinero, pero interpretó el mensaje como una petición de algo a cambio de supuesta protección. Rodríguez decidió enfrentarlo, pedirle que se retirara y prohibirle regresar al negocio.

La intimidación habría escalado

Aproximadamente un mes después, González habría regresado al establecimiento. En esa ocasión, una cámara de seguridad registró parte del encuentro con uno de los empleados.

Rodríguez aseguró que González amenazó con colocarle drogas para causarle problemas y con dispararle. En el video, de acuerdo con el reporte de Telemundo 51, aparece con un arma mientras el trabajador permanece frente a él.

El comerciante acudió posteriormente a la policía y presentó una denuncia. González fue arrestado y enfrenta acusaciones relacionadas con agresión con un arma de fuego, hacerse pasar presuntamente por un agente y el uso ilegal de luces y una placa.

Rodríguez expresó además su preocupación de que otras personas puedan haber sido víctimas de un comportamiento similar, especialmente migrantes que podrían sentir temor ante las autoridades.

“Me frustra pensar y saber que este modus operandi lo pudo aplicar en otros sitios, con dueños de negocios que estén indocumentados o en proceso de asilo”, afirmó.

El comerciante también dijo sentirse afectado porque González pertenece a la comunidad latina y habría utilizado el temor relacionado con la inmigración para intimidar.

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