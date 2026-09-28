Rubio insiste en que Cuba es un “Estado fallido” y lanza advertencia a La Habana

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que Cuba es un “Estado fallido” y advirtió que la Administración de Donald Trump no permitirá que la isla se convierta en una base de operaciones que represente una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

“Mientras Trump sea presidente, nunca permitiremos que Cuba se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos”, declaró Rubio durante una entrevista televisiva.

El secretario de Estado vinculó nuevamente la situación de Cuba con la seguridad de Estados Unidos y utilizó por al menos tercera vez este año la expresión “Estado fallido” para referirse a la isla.

Las declaraciones de Rubio se producen pocos días después de que Trump utilizara la misma descripción durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente afirmó entonces que Cuba “está fracasando como nunca antes” y que “caerá”.

Trump, sin embargo, dijo posteriormente que confía en alcanzar un acuerdo con La Habana y consideró que probablemente no será necesaria una operación militar.

Rubio señala participación extranjera en el caso Fairford

Durante la misma entrevista, Rubio también afirmó que un “actor extranjero” estuvo involucrado en el supuesto complot terrorista contra la base aérea británica de RAF Fairford, utilizada por fuerzas estadounidenses.

El funcionario evitó identificar al supuesto actor o proporcionar detalles sobre su posible participación, pero aseguró que Estados Unidos trabajó estrechamente con las autoridades británicas para detener a los sospechosos.

Cinco hombres fueron detenidos el domingo y 85 viviendas fueron evacuadas en los alrededores de la instalación militar, ubicada en Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra. La Policía antiterrorista británica investiga un posible ataque con explosivos.

La base de Fairford ha adquirido especial importancia este año debido a que el entonces primer ministro británico Keir Starmer autorizó su utilización para acciones estadounidenses de “carácter defensivo” contra instalaciones de misiles iraníes.

El presidente Trump había celebrado el domingo los arrestos en Reino Unido y afirmó que los sospechosos planeaban causar un ataque contra la instalación.

Con información de EFE.

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