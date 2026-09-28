Trabajas desde casa: 7 cambios que pueden reducir tu consumo de electricidad

La computadora, la iluminación y el aire acondicionado pueden elevar el consumo eléctrico cuando trabajas desde casa. Revisar cómo usas cada uno de ellos es un punto de partida para intentar bajar la factura.

1. Apaga varios equipos con un solo interruptor

Una regleta con interruptor permite conectar la computadora, la impresora y otros aparatos en un mismo lugar. Al terminar la jornada, puedes apagarla para evitar que sigan consumiendo electricidad mientras permanecen conectados. Un cálculo de Houselogic indica que ese consumo podría costar alrededor de $100 al año.

2. Ajusta la configuración de la computadora

Revisa las opciones de ahorro de energía para que el equipo reduzca su consumo cuando no lo estás utilizando.

El Departamento de Energía de Estados Unidos recomendó configurar la computadora para que funcione con baja potencia durante el mayor tiempo posible. Además, este ajuste también podría ayudar a prolongar la vida del aparato.

3. Elige baterías recargables

Si usas teléfonos inalámbricos, cámaras digitales u otros dispositivos que funcionan con pilas, considera sustituir las desechables por baterías recargables. Y es que estas últimas pueden resultar más rentables con el uso.

Para las pilas desechables que ya tengas, consulta con el servicio local de recolección de residuos cómo desecharlas de manera segura.

4. Cambia las bombillas

La iluminación es otra oportunidad para reducir el consumo. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) recomendó utilizar bombillas de bajo consumo, entre ellas las fluorescentes compactas y las LED.

Antes de elegir, toma en cuenta cuánta luz necesitas en el espacio donde trabajas.

5. Revisa qué computadora necesitas

De acuerdo con la comparación citada por WWF, una computadora portátil podría consumir cinco veces menos electricidad que una de escritorio.

Si necesitas esta última, la recomendación publicada era elegir un monitor LCD en lugar de uno CRT, que es un tipo de pantalla más antiguo.

6. Ajusta la calefacción y el aire acondicionado

Un cambio pequeño en la temperatura puede reducir el tiempo de uso de estos sistemas. En temporada fría, puedes bajar un poco la calefacción y usar un suéter; en verano, subir ligeramente la temperatura seleccionada en el aire acondicionado.

La comodidad y el ahorro dependerán del clima y del equipo que tengas.

7. Ilumina el área donde trabajas

Si solo necesitas luz sobre el escritorio, una lámpara direccional puede evitar que tengas que iluminar toda la habitación. La WWF dice que dirigir la luz al lugar necesario podría reducir hasta 50% los costos de energía asociados con esa iluminación.

Esa cifra no equivale a un ahorro de 50% en la factura eléctrica total.

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