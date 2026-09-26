Shohei Ohtani lidera camisetas más vendidas de MLB; Judge segundo

Shohei Ohtani volvió a demostrar su enorme popularidad entre los aficionados de las Grandes Ligas. El japonés de Los Angeles Dodgers terminó la temporada 2026 como el jugador con la camiseta más vendida de MLB, seguido por Aaron Judge, estrella de los New York Yankees, y Pete Crow-Armstrong, de los Chicago Cubs.

El listado fue publicado conjuntamente por MLB y MLB Players, Inc. (MLBPI) antes del inicio de las Series de Comodines de la Liga Americana y la Liga Nacional, que comenzarán el martes 29 de septiembre.

La clasificación toma en cuenta las ventas de camisetas Nike registradas a través de la red de sitios de Fanatics, incluido MLBShop.com, desde el Opening Day de la temporada 2026.

Major League Baseball’s most popular jerseys in 2026:



1. Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers*

2. Aaron Judge, New York Yankees

3. Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs

4. Ronald Acuña Jr., Atlanta Braves

5. Fernando Tatis Jr., San Diego Padres

6. Freddie Freeman, Los Angeles Dodgers? pic.twitter.com/GEWo9rWPAY — MLB (@MLB) September 25, 2026

Ohtani hace historia con sus camisetas

La temporada 2026 volvió a marcar un hito para Ohtani. El jugador de los Dodgers se convirtió en el primer pelotero en terminar cuatro temporadas consecutivas como el dueño de la camiseta más popular de MLB desde que comenzó este registro en 2010.

Desde 2023, los aficionados han comprado la camiseta Nike de Ohtani por encima de cualquier otro jugador de las Grandes Ligas tanto en Estados Unidos como en Japón y a nivel mundial.

El dominio del japonés también se refleja en la presencia de otros jugadores de su país dentro del listado. Su compañero Yoshinobu Yamamoto aparece en el noveno puesto, mientras que el slugger de los Chicago White Sox, Munetaka Murakami, debuta en la clasificación en la posición 20.

De esta manera, 2026 es la primera temporada en la que tres jugadores japoneses aparecen entre las 20 camisetas más vendidas de MLB.

Aaron Judge ocupa el segundo lugar

Detrás de Ohtani aparece Aaron Judge, capitán y figura de los New York Yankees. El jardinero ocupa el segundo puesto de la clasificación, confirmando también la enorme demanda que existe por la camiseta del principal referente de la franquicia neoyorquina.

Las camisetas más populares de MLB en 2026

Además de Ohtani, Judge y Crow-Armstrong, el listado incluye a varias de las principales figuras de las Grandes Ligas. Ronald Acuña Jr., Fernando Tatis Jr., Freddie Freeman y Bryce Harper también aparecen entre los primeros puestos.

Esta es la clasificación completa de las 10 camisetas de jugadores más vendidas de MLB en 2026:

Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers Aaron Judge, New York Yankees Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs Ronald Acuña Jr., Atlanta Braves Fernando Tatis Jr., San Diego Padres Freddie Freeman, Los Angeles Dodgers Bryce Harper, Philadelphia Phillies Mookie Betts, Los Angeles Dodgers Yoshinobu Yamamoto, Los Angeles Dodgers Juan Soto, New York Mets

Sigue leyendo:

¿Cómo le ha ido a los Yankees contra los Red Sox en playoffs?

Yankees retiraron número 52 de CC Sabathia en emotiva ceremonia en Yankee Stadium