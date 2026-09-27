Justin Verlander se quiebra en su adiós a las Grandes Ligas abrazando a su hija en el montículo

Justin Verlander se quebró en su adiós a las Grandes Ligas. El pitcher de Detroit Tigers lanzó por última vez en el Comerica Park y terminó abrazado a su hija en el montículo. La escena fue una de sus últimas imágenes en un montículo tras 21 años de carrera.

Verlander trabajó 5 entradas y un tercio con seis ponches ante Pittsburgh Pirates. Salió para la sexta y retiró a Lowe con un elevado de foul. En ese momento, el mánager A.J. Hinch caminó hacia el montículo para tomar la pelota.

Antes de que lo hiciera, Genevieve, la hija de siete años del lanzador, quien el viernes había realizado el lanzamiento ceremonial inicial, corrió hacia él y lo abrazó.

Thank you, Justin Verlander ?



JV leaves the mound for the Tigers – one final time. pic.twitter.com/cQftW1cp98 — MLB (@MLB) September 26, 2026

Verlander no pudo evitar quebrarse y sus compañeros rodearon la lomita para felicitarlo mientras los cánticos de “JV” llenaban el estadio.

El pitcher dejó el montículo bañado en lágrimas y acompañado por su esposa y sus dos hijas. Cerró su carrera con 266 victorias, una efectividad de 3.33 y 3 mil 560 ponches, la octava mayor cifra en la historia de las Grandes Ligas.

Tres entradas después de su salida, los Detroit Tigers vencieron 4-3 a los Pittsburgh Pirates. Eduardo Valencia conectó un jonrón de dos carreras con dos outs y dos strikes en la novena entrada para asegurar el triunfo.

En su última apertura, Verlander se apoyó en la astucia y en la experiencia acumulada tras 556 salidas y 14 mil 636 bateadores enfrentados.

Retiró en orden a los primeros cuatro bateadores de Pittsburgh y ponchó a Oneil Cruz con un slider para abrir la segunda entrada. Ese ponche fue el número 3,555 en su carrera.

Justin Verlander nació en 1983 en Virginia. Fue uno de los prospectos mejor ranqueados en su etapa universitaria. Los Detroit Tigers lo eligieron en la primera ronda del draft de 2004.

Verlander subió rápido al sistema de ligas menores y debutó en Grandes Ligas en 2005. Llegó y besó el santo con impacto inmediato, pues en 2006 ganó el premio al Novato del Año y ayudó a Detroit a llegar a la Serie Mundial.

Desde ese momento se convirtió en el abridor principal del club. En 2011 fue su temporada cumbre. Ganó el Cy Young y el MVP de la Liga Americana.

Lideró la liga en victorias, efectividad y ponches. Fue la estrella de un equipo que peleó postemporadas de forma constante. En 2017 pasó a los Astros de Houston.

Ese cambio abrió su segunda etapa dominante. Ganó otro Cy Young en 2019. Sin embargo, en 2020 sufrió una lesión y pasó por cirugía Tommy John.

Cuando todos creían que su carrera podía estar acabada, renació de las cenizas como el ave fénix. Verlander regresó en 2022 y ganó otro Cy Young.

Verlander cierra su carrera con 266 victorias; efectividad de 3.33; 3.560 ponches; 556 aperturas; 14.636 bateadores enfrentados y siendo el octavo lugar histórico en ponches.



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