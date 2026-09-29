Llegar a la Ciudad de Nueva York con la intención de empezar una nueva vida es todo un reto para miles de inmigrantes.

Ese es el pan de cada día recién llegados como Yokarina Martínez, quien está en la Gran Manzana junto a sus dos hijos hace 11 meses, procedente de República Dominicana, y quien confiesa que a pesar de estar trabajando ya y tener a sus niños en las escuelas públicas de la Ciudad, en otros asuntos siente que todavía no sabe por dónde empezar.

Y es que además de no saber el idioma, desconocer la manera en que funcionan las agencias de la Ciudad, a veces le resulta abrumador, por lo que este martes recibió una buena noticia. A pocas cuadras de su casa en Harlem, abrieron un centro de bienvenida de inmigrantes, que ofrece servicios para ayudar a conectar a neoyorquinos con servicios que necesiten.

El nuevo centro, que recuerda aquellos días entre el 2022 y 2024, en el que la Ciudad abrió varios centros de acogida a inmigrantes recién llegados, esta vez fue inaugurado por el presidente del condado de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, con fondos de su oficina y contribuciones de la Ciudad, en momentos en que inmigrantes de la Gran Manzana sufren los efectos de acciones del gobierno federal y de ICE.

Abren nuevo centro de bienvenida para inmigrantes en Harlem Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Yo no sabía que aquí mismito en la 125 estaban abriendo un centro de esos. Me encanta la noticia, porque uno se siente perdido cuando no sabe a donde ir a preguntar, y lo bueno es que ahí mismito dan información de diferentes temas”, comentó la madre inmigrante.

Asimismo, Yokarina aseguró que lo primero que hará será ir para que la ayuden a tramitar el “seguro de salud” NYC Care, que la Ciudad ofrece a inmigrante indocumentados y a quienes no pueden acceder a otro tipo de cobertura médica.

“También voy a ver si me ayudan con clases de inglés, por aquí cerca, porque las que he conseguido quedan muy lejos, y también ver si hay algún programa de deportes para mis niños”, dijo la joven latina.

El jefe del condado de Manhattan destacó que “a pesar de que Donald Trump ha puesto en la mira a los inmigrantes neoyorquinos”, el Centro de Bienvenida para Inmigrantes ofrecerá recursos vitales a los residentes de Manhattan que los necesiten. Entre las organizaciones que trabajarán de manera conjunta con el centro están New York Legal Assistance Group (NYLAG), NYC Care y Cabrini Immigrant Services.

“El mensaje que queremos dar desde la Presidencia de Manhattan es que los inmigrantes siempre será bienvenidos a la Ciudad de Nueva York. Aquí valoramos que sean parte de la base de nuestra ciudad, del Estado y de esta nación, que han sido creadas con el trabajo de los inmigrantes”, dijo el presidente de Manhattan.

“Setrata de valorar a la gente por lo que son, por la diversidad, por la alegría que traen a nuestras comunidades con su arte, su comida y su humanidad. Este centro se trata de un lugar de humanidad para valorar y reconocer lo que hacen los inmigrantes”, agregó Hoylman-Sigal. “Y queremos seguir ayudando a darles la bievenida para que puedan lograr al menos lo básico que una persona necesita para comenzar una vida en Nueva York y florecer. Estamos invirtiendo recursos significativos porque es lo correcto, es lo que hay que hacer”.

Abren nuevo centro de bienvenida para inmigrantes en Harlem. Foto Edwein Martinez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

La nueva oficina de bienvenida a los inmigrantes comenzó a funcionar de inmediato y está en el 431 West de la calle 125, en el primer piso, donde habrá personal disponible en varios idiomas, entre ellos español, para ayudar a suministra información sobre múltiples programas disponibles que podrían alivianarle un poco la vida a quienes vienen de afuera.

La oficina, que trabajará de manera conjunta con varias agencias y organizaciones de la Ciudad tiene como meta principal ayudar a conectar a inmigrantes con servicios legales, de vivienda, educación, salud, albergues y ofrecer todo tipo de orientación para que inmigrantes nuevos y antiguos puedan aprovechar mejor los recursos disponibles que existen.

Líderes que se sumaron a la inauguración del centro recalcaron que el lugar fue abierto en respuesta a “los constantes ataques de la administración Trump contra los neoyorquinos inmigrantes”. Además de la ola de miedo que ha desatado el gobierno federal en la Gran Manzana, más de 6,000 inmigrantes han sido arrestados en los últimos meses, no solo indocumentados.

“Debemos agradecer a los proveedores de servicios y a los defensores de los derechos por la inauguración del Centro de Bienvenida para Inmigrantes, donde las personas y las familias pueden acceder a asistencia legal, apoyo en materia de vivienda y otros servicios esenciales”, dijo el congresista Adriano Espaillat. “Juntos, estamos comprometidos a dar la bienvenida a los inmigrantes y a garantizar que cuenten con el apoyo y las oportunidades necesarias para prosperar en nuestra ciudad”.

Lisa Rivera, presidenta y directora ejecutiva de New York Legal Assistance Group (NYLAG), aseguró que el nuevo centro de bienvenida no solo será útil para inmigrantes que apenas llegan a la Gran Manzana sino para miles más que viven hace décadas en la ciudad, pues abordarán diferentes asuntos, como vivienda, salud y educación.

“El Centro de Bienvenida para Inmigrantes será un faro de esperanza para nuestros vecinos inmigrantes de manera tangible: desde el acceso a materiales sobre ‘conozca sus derechos’, recursos comunitarios y servicios legales, hasta la atención directa a los residentes”, dijo la líder neoyorquina. “Al abrir las puertas del centro y con la visita mensual de nuestra unidad móvil de asistencia legal de NYLAG, podemos empoderar a nuestra comunidad brindándole información confiable, recursos y acceso a la justicia”.

Abren nuevo centro de bienvenida para inmigrantes en Harlem. Foto Edwin Martinez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

El Dr. Jonathan Jiménez, director ejecutivo del programa NYC Care (de NYC Health + Hospitals), explicó además que quienes no cuenten con cobertura de salud podrán acercarse al centro de bienvenida, donde les ayudarán a tramitar su membresía al programa, sin importar su estatus migratorio o capacidad de pago.

“Queremos brindar atención a todos los neoyorquinos, sin excepciones. Esa misma atención se hace evidente aquí, en el Centro de Bienvenida para Inmigrantes de Manhattan, razón por la cual nos enorgullece ser socios fundadores”, dijo el funcionario municipal. “Gracias a esta colaboración, el personal del Centro de Bienvenida podrá ayudar a los neoyorquinos elegibles a inscribirse gratuitamente en NYC Care, el programa de acceso a la salud de NYC Health + Hospitals que ofrece atención médica gratuita o de bajo costo a los residentes de la ciudad de Nueva York sin seguro médico”.

Javier Ramírez-Baron, director de la organización Cabrini Immigrant Services of NYC, insistió en que espacios como el nuevo centro deben seguir creándose para ayudar a que más inmigrantes le hagan frente con más herramientas al momento de ataque que están viviendo las comunidades.

“Hoy, mientras nuestros vecinos inmigrantes se enfrentan al miedo, la crueldad y la hostilidad a nivel federal, nuestra misión de acoger y proteger es más urgente que nunca. Y cuando las familias son blanco de ataques y se hace sentir a nuestras comunidades que no son bienvenidas, debemos permanecer unidos, trabajar en conjunto y coordinar nuestros esfuerzos para protegerlas”, dijo el líder comunitario.

“La Madre Cabrini dijo una vez: ‘Hoy, el amor no debe ocultarse… debe ser vivo, activo y verdadero en la acción'”, agregó Ramírez. “Precisamente por eso nos honra asociarnos con el presidente del condado de Manhattan, NYLAG y NYC Care. Porque juntos, codo a codo, transformamos nuestro amor por los inmigrantes en acciones concretas, ofreciendo un lugar seguro donde las familias pueden encontrar apoyo real, respuestas prácticas y la dignidad innegable que merecen”.

El asambleísta Jordan Wright manifestó durante la ceremonia inaugural del centro que todas las acciones que se implementen hoy para proteger a las comunidades tendrán un impacto en los tiempos venideros.

“La apertura del Centro de Bienvenida para Inmigrantes de Manhattan es una inversión significativa en la dignidad, la seguridad y el futuro de los neoyorquinos inmigrantes”, dijo el líder político, tras recalcar la urgencia de conectar a los inmigrantes con recursos legales, sociales y de salud “esenciales en los momentos en que más los necesitan”.

El asambleísta Manny De Los Santos aseguró que siendo hijo de inmigrantes, entiende por experiencia propia lo difícil que puede resultar para las familias desenvolverse en sistemas que no conocen y encontrar la ayuda que necesitan.

“Nuestras familias inmigrantes merecen un lugar de confianza dentro de su propia comunidad donde puedan hacer consultas, acceder a servicios y saber que cuentan con apoyo”, dijo el político latino. “Este nuevo Centro de Bienvenida para Inmigrantes será ese lugar, y me enorgullece ver que este recurso vital abre sus puertas en el norte de Manhattan”.

La comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, Faiza N. Ali, reconoció que los inmigrantes que viven en la Gran Manzana están atravesando por momentos muy difíciles llenos de “incertidumbre creciente”, debido al aumento de las medidas de control migratorio y a los cambios en las protecciones y vías de regularización, por lo que aplaudió que el nuevo lugar haya visto la luz.

“Especialmente en este momento difícil, es fundamental que los inmigrantes neoyorquinos sepan a dónde acudir para obtener información confiable, recursos y apoyo legal”, dijo la funcionaria. “La apertura del nuevo Centro de Bienvenida para Inmigrantes de Manhattan, junto con esta alianza vital con proveedores de servicios comunitarios, ofrecerá una vía adicional para que los inmigrantes neoyorquinos accedan a la ayuda que necesitan”.

La candidata demócrata al Congreso por el Distrito 13, del Alto Manhattan, Darializa Avila Chevalier, manifestó la importancia de defender con recursos a la comunidad inmigrante.

Abren nuevo centro de bienvenida para inmigrantes en Harlem. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“En todo el país, nuestros vecinos inmigrantes están siendo detenidos e incluso asesinados por ICE. En este momento, nuestros vecinos tienen miedo, y tienen motivos fundados para ello. Por eso es tan importante un lugar como este. Cuando el gobierno federal opta por el miedo y la violencia, nosotros elegimos a la comunidad”, dijo la joven demócrata.

“Aquí, las personas pueden entrar y conseguir un abogado, encontrar ayuda con la vivienda o la atención médica, y hablar con alguien que hable su idioma y conozca el sistema”, agregó la candidata a congresista. “Un centro de bienvenida como este envía un mensaje claro: los inmigrantes pertenecen a este lugar, tienen derechos aquí y no enfrentarán esto solos. Su comunidad luchará con todas sus fuerzas para mantenerlos a salvo”.

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