El miedo migratorio cambia la forma en que los latinos gastan, trabajan y compran casa

El temor a la aplicación de las leyes migratorias está modificando decisiones económicas de familias latinas en Estados Unidos. Algunos inmigrantes evitan trabajar, viajar o acudir a espacios públicos por miedo a una detención, mientras que negocios cercanos a operativos en Los Ángeles registraron 46,000 visitas menos y pérdidas estimadas de $3.16 millones en las dos semanas posteriores a las acciones de junio de 2025.

El efecto también alcanza al mercado de vivienda. Profesionales consultados por la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces (NAHREP) reportaron menor interés y retrasos entre compradores hispanos, en un momento en que los hogares latinos representan una parte importante del crecimiento de la propiedad de vivienda en Estados Unidos.

Faltar al trabajo reduce el ingreso

Una encuesta de KFF y The New York Times encontró que 41% de los inmigrantes temía que él o un familiar fuera detenido o deportado, frente a 26% en 2023. El estudio entrevistó a 1,805 adultos nacidos fuera de Estados Unidos entre el 28 de agosto y el 20 de octubre de 2025.

Ese temor alcanzó los centros laborales. Ivonne Payes, agente inmobiliaria de Chicago, relató a la NAHREP que “muchos trabajadores de la construcción no acudían a trabajar porque tenían miedo de las redadas”.

La consecuencia, sin embargo, va más allá del cheque semanal. Los inmigrantes representan 25.5% de la fuerza laboral de la construcción, de acuerdo con datos del Home Builders Institute citados por NAHREP, mientras el sector necesita incorporar 349,000 trabajadores netos en 2026, según Associated Builders and Contractors.

Menos clientes también golpean a negocios latinos

El estudio de UCLA e Inclusive Action for the City detectó 46,000 visitas menos y pérdidas estimadas de $3.16 millones durante las dos semanas posteriores a los operativos. Las visitas disminuyeron en ocho de las nueve zonas estudiadas y la mayoría de los dueños entrevistados seguía con dificultades financieras un año después.

“Estos operativos fueron un ataque contra todos nosotros y contra toda nuestra economía”, afirmó Rudy Espinoza, presidente y director ejecutivo de Inclusive Action for the City. Los propietarios reportaron deudas, recortes de personal y problemas de salud.

El círculo es difícil de romper: menos personas en la calle significan menos ventas; menos ventas obligan a reducir turnos; y la pérdida de ingresos retrasa el pago de deudas o el ahorro para una vivienda. Es decir, el problema migratorio también tiene implicaciones financieras entre las comunidades inmigrantes.

El temor también cambia las compras

La reducción del tráfico no necesariamente refleja falta de dinero. Cindy Angeles, agente inmobiliaria de Portland, señaló que “los negocios definitivamente se han desacelerado porque muchas personas no quieren salir y ponerse en riesgo”, según el informe de NAHREP.

Para un pequeño comercio, varios días sin compradores pueden afectar renta, nómina e inventario. Vanessa Gutierrez, dueña de Mas Amor y cofundadora de El Sereno Night Market, pidió: “Recuerden el poder que tiene su dólar, especialmente en la comunidad latina”.

46,000 visitas menos cerca de nueve puntos operativos

cerca de nueve puntos operativos $3.16 millones en ingresos perdidos durante dos semanas

durante dos semanas 41% de los inmigrantes temía una detención o deportación propia o familiar

Comprar casa queda en pausa ante el riesgo migratorio

Los hogares hispanos sostienen una parte creciente del mercado inmobiliario. En 2025 sumaron 441,000 hogares propietarios, hasta alcanzar un récord de 10.2 millones; sin embargo, la tasa de propiedad bajó medio punto, a 48.5%, porque la formación de nuevos hogares avanzó con mayor rapidez.

NAHREP indicó que prácticamente todos los profesionales entrevistados observaron efectos del problema migratorio entre sus clientes hispanos. Eloy Benavides, originador de hipotecas en Dallas, afirmó que desde enero de 2025 percibió “una disminución significativa del interés general en ser propietario de una vivienda”.

Una pérdida de horas, empleo o ventas puede reducir el ahorro para el enganche y dificultar la aprobación hipotecaria. Algunos compradores documentados también temen que una solicitud o dirección exponga a familiares con un estatus migratorio diferente o incierto.

Cómo proteger dinero y vivienda ante la incertidumbre migratoria

Antes de detener una compra, conviene elaborar un cálculo actualizado con ingresos, deudas y enganche, conservar varios meses de pagos y confirmar que cualquier asesor migratorio sea abogado o representante acreditado.

Es importante considerar estos puntos: no firmar documentos en blanco, no pagar por una “garantía” migratoria ni transferir una propiedad bajo presión. El miedo puede obligar a posponer decisiones, pero entregar dinero o información a intermediarios no verificados aumenta el riesgo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las implicaciones financieras de las redadas contra migrantes

¿El miedo migratorio está afectando el trabajo?

Sí. Tres de cada 10 inmigrantes reportaron que ellos o un familiar evitaron actividades como trabajar o viajar por temor a la aplicación migratoria.

¿Cuánto perdieron los negocios analizados en Los Ángeles?

Cerca de 1,000 establecimientos registraron 46,000 visitas menos y pérdidas estimadas de $3.16 millones durante dos semanas.

¿El impacto afecta solamente a indocumentados?

No. KFF encontró mayor temor entre residentes legales y ciudadanos naturalizados, no solo entre personas probablemente indocumentadas.

¿El temor está frenando la compra de vivienda?

Sí. Profesionales consultados por NAHREP reportaron menor interés, retrasos y compras suspendidas por incertidumbre migratoria y pérdida de ingresos.

Conclusión

Si el temor continúa alejando trabajadores y compradores, el costo alcanzará incluso a las familias sin un proceso migratorio: habrá negocios con menos ingresos, carencia de mano de obra en sectores como la construcción y comunidades con menor actividad económica.

La señal más delicada será el ahorro. Cada turno perdido o venta cancelada puede retrasar el enganche para una casa y ampliar la brecha de propiedad; proteger el ingreso sin caer en fraudes será tan importante como conocer los derechos.

Sigue leyendo:

– ICE deja de mostrar en su sistema a miles de detenidos con órdenes finales de deportación

– Tribunal de EE.UU. bloquea deportaciones de migrantes a terceros países sin previo aviso

– Protegerse de ICE: Nueva ‘asignatura’ que enfrentan niños y padres de escuelas en NYC