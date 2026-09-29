Accidente en portaaviones de Estados Unidos: dos aviadores se eyectaron y seis marineros resultaron heridos

Dos aviadores de la Armada de Estados Unidos se eyectaron durante el aterrizaje de su aeronave en el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, frente a la costa de Virginia, después de que fallara el sistema encargado de detener el avión. El incidente también dejó seis marineros heridos.

El accidente ocurrió el lunes cuando los dos aviadores intentaban aterrizar un EA-18G Growler, una aeronave especializada en guerra electrónica. De acuerdo con la Armada, el sistema de frenado presentó una falla y ambos tripulantes se eyectaron, publicó AP.

Los dos aviadores fueron rescatados y regresaron al portaaviones. Posteriormente, tanto ellos como los seis marineros fueron evaluados por personal médico.

Uno de los marineros tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona de Norfolk, Virginia, por lesiones que no ponían en peligro su vida. Los dos aviadores y otros dos marineros heridos en la cubierta de vuelo fueron trasladados en avión a un centro médico naval para una evaluación adicional.

Los aviadores pertenecen al escuadrón de ataque electrónico Zappers, asignado al Ala Aérea Embarcada 3. El incidente se suma a una serie de accidentes que han involucrado aeronaves de la Armada estadounidense durante los últimos dos años.

Una cadena de accidentes recientes

Entre los incidentes más recientes figura la colisión de dos aeronaves de la Armada durante una exhibición aérea en Idaho en mayo y el accidente de un avión de combate y un helicóptero en el Mar de China Meridional en octubre.

En julio, un helicóptero de la Armada se estrelló en el mar Arábigo mientras apoyaba las operaciones relacionadas con la guerra contra Irán. El piloto murió y otros tres marineros fueron rescatados. La Armada informó entonces que se trató de un aterrizaje de emergencia y que no existían indicios de una acción hostil.

El portaaviones USS Harry S. Truman también registró varios incidentes durante sus operaciones en el mar Rojo contra los ataques de los hutíes respaldados por Irán. Entre ellos hubo un incidente de fuego amigo en el que un crucero de misiles guiados derribó uno de dos cazas estadounidenses, además de una colisión con un buque mercante.

Otro F-18 cayó al mar después de que el portaaviones realizara un giro brusco para evitar un misil hutí. Un segundo avión cayó por la borda durante un intento de aterrizaje después de que se rompiera el cable utilizado para detenerlo.

En 2024, dos tripulantes murieron cuando un EA-18G Growler se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en el estado de Washington.

Datos del Pentágono publicados el año pasado mostraron un incremento de los accidentes de aviación en las Fuerzas Armadas estadounidenses durante 2024.

El Eisenhower acaba de completar trabajos de mantenimiento

El USS Dwight D. Eisenhower es un portaaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz que entró en servicio en 1977.

El buque completó recientemente trabajos de mantenimiento, reparaciones y modernización en un astillero de Portsmouth, Virginia, y realizó pruebas de navegación en abril. El lunes fue visto saliendo de la base naval de Norfolk.

El portaaviones no ha participado directamente en la guerra de Estados Unidos contra Irán, que se prolonga desde hace siete meses. La Armada, no obstante, ha afrontado una elevada demanda operativa durante los conflictos de Oriente Medio.

El portaaviones USS Abraham Lincoln, por ejemplo, permaneció durante un periodo récord en el mar apoyando las operaciones estadounidenses, un despliegue que generó cuestionamientos sobre las condiciones de su tripulación.

Legisladores que visitaron el buque denunciaron problemas relacionados con alimentación, atención médica, medicamentos y servicios básicos durante el prolongado despliegue.

El Lincoln fue posteriormente reemplazado en Oriente Medio por el USS George Washington, lo que dejó temporalmente al Pacífico occidental sin uno de los principales portaaviones estadounidenses desplegados en esa región.

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