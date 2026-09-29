Roma no autoriza a Paulo Dybala a viajar a despedida de Messi en Argentina

La Roma anunció este martes que Paulo Dybala y Nahuel Molina, jugadores del conjunto italiano, “no participarán” en el partido entre la selección albiceleste y Benín del próximo 6 de octubre en Buenos Aires, que será la despedida de Lionel Messi del equipo nacional de su país.

“La elección del club responde a razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales”, explicó la entidad italiana en un comunicado entre los motivos para no autorizar su participación en ese encuentro.

Dybala y Molina fue parte del equipo argentino que ganó la Copa del Mundo de 2022 en Qatar junto con Lionel Messi.

??? Roma informó que Paulo Dybala y Nahuel Molina no estarán presentes en el partido despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina el martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental. A través de un comunicado oficial publicado este martes en su sitio web, el club? pic.twitter.com/H8xi7YwXcf — TyC Sports (@TyCSports) September 29, 2026

El club italiano “reconoce el valor de la designación para ambos jugadores, vinculados a Lionel Messi y a los protagonistas con él de la victoria en el Mundial de 2022” y “desea expresar su más profundo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria carrera, deseándole a él y a la Federación Argentina una velada especial”.

Messi se despedirá el próximo 6 de octubre de la selección argentina con el citado amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Scaloni nombró a los nuevos capitanes de Argentina

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, anunció este martes que el central Cristian ‘Cuti’ Romero tomará la banda de capitán de Lionel Messi durante el partido amistoso contra Bolivia, y que en el frente de ataque jugarán desde el pitido inicial Julián Alvarez y Lautaro Martínez.

“‘Cuti’ es un gran jugador, tiene que aceptar la responsabilidad y la puede llevar adelante. Tiene que demostrar lo que es llevar la cinta de capitán y tendrá que mejorar en muchísimas cosas”, dijo Scaloni sobre el defensor de 28 años recientemente traspasado del Tottenham inglés al Atlético Madrid.

Scaloni anticipó que las alternativas en el rol de capitán son el guardameta Emiliano ‘Dibu’ Martínez y el punta Lautaro Martínez.

En cuanto a la formación contra Bolivia, adelantó que Álvarez y ‘el Toro’ Martínez compartirán el frente de ataque. “Van a jugar juntos, al menos este partido. Es una linda prueba para ver qué tal nos va”, comentó el entrenador.

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