Doblete de Lamine Yamal comanda goleada de España ante Croacia

España mantiene su racha victoriosa en la Liga de Naciones tras imponerse 4-1 a Croacia con un doblete de Lamine Yamal, este martes en Sevilla, en la segunda jornada de esta competición europea.

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España consigue tres puntos de oro en el Ramón Sánchez-Pizjuán.



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?? ? ?? | 4-1 | 90+4’#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/wg5PnrW1jo — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 29, 2026

Los comandados por Luis de la Fuente mostraron su amplia superioridad y lograron su segunda victoria consecutiva en el Grupo A3 para ser los únicos líderes.

Uno de los grandes candidatos a quedarse con el Balón de Oro 2026 demostró en Sevilla su mote de superestrella y tuvo una enorme actuación en el Ramón Sánchez-Pizjuan.

Lamine Yamal destrabó el comienzo

España salió con todo desde el arranque y logró ponerse en ventaja a los dos minutos de iniciado el partido, ya que sacó de la mitad de la cancha y la buena jugada de equipo terminó con un tremendo zurdazo de Lamine para abrir el marcador.

De esta manera, Croacia no había tocado la pelota y se encontró perdiendo el partido rápidamente.

Lejos de bajar el pie del acelerador, España siguió en busca de ampliar el marcador, pero se encontró con la igualdad por intermedio de Dion Beljo a los 28 minutos.

Este resultado duró poco, ya que tres minutos más tarde Lamine tomó la pelota por derecha solo y tiró un gran centro para que Marc Pubill estampe el 2-1 con el que se fueron al entretiempo.

Todo de España en el segundo tiempo

En el segundo tiempo el local siguió controlando el encuentro, pero no encontraba espacios para crearle peligro real a Croacia.

Así fue como el DT mandó a la cancha a Pedri en lugar de Fabián Ruíz y el volante fue la llave para llevar tranquilidad.

Pedri tomó la pelota cerca del área, Lamine le marcó la diagonal para que su compañero en Barcelona lo deje mano a mano con Livakovic.

El arquero crota dejó un poco de espacio entre él y el primer palo, algo que el delantero aprovechó para definir ahí y establecer el parcial 3-1 a los 63 minutos de juego.

A los 68, Luis de la Fuente decidió que el partido de Lamine se terminó y recibió una enorme ovación cuando le dejaba su lugar a Víctor Muñóz.

Cuando el partido se terminaba, Nico Williams anotó el definitivo 4-1 con un golazo.

El próxima enfrentamiento de España será como local ante Rupública Checa el sábado 3 de octubre.

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