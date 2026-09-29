Mauricio Pochettino lanza duras críticas al Manchester City: “Se vivió un período de engaño”

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, se pronunció sobre la resolución del largo caso que ha enfrentado al Manchester City con la Premier League y puso el foco en las consecuencias que, a su juicio, van mucho más allá del castigo que pueda recibir el club.

El seleccionador de Estados Unidos, que en el pasado llegó a entrenar a Southampton, considera especialmente complicado determinar cuál sería una sanción adecuada después de los incumplimientos financieros establecidos en el proceso.

Para Pochettino, el problema no se limita a decidir entre una multa económica, una pérdida de puntos u otra medida deportiva. “Es muy difícil saber cuál debería ser el castigo”, explicó el técnico al ser preguntado por la situación del conjunto de Manchester.

El entrenador, que también tuvo pasos por Tottenham y Chelsea en Inglaterra, fue consultado sobre su opinión del veredicto en la conferencia de prensa previa al amistoso ante Chile de este martes y fue muy contundente al expresar su malestar por el accionar del conjunto mancuniano: “Todo queda muy enturbiado, muy difícil de sacar una conclusión. Si es cierto, se vivió un período de engaño, entonces ante cualquier castigo es imposible volver atrás. Quedan muy dañados los controles de la Premier, al final muchos clubes han seguido las reglas y otros no las han seguido pensando que a lo mejor el castigo llega después de muchos años”.

? POCHETTINO, MUY DURO con el MANCHESTER CITY:



? "Si es cierto que se rompieron 114 reglas… hemos vivido un ENGAÑO".



?? "Es TRISTE… lo que parecía tan bueno a lo mejor no fue tan bueno". pic.twitter.com/vBIeOA3kMF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2026

Dificultades del Tottenham

El argentino recordó las dificultades que atravesó mientras dirigía a los Spurs, donde debía sostener la competencia con los Citizens en múltiples torneos a pesar de no estar bajo las mismas condiciones en lo económico: “Lo más importante no es saber quién ha roto o no las reglas, pero, ¿dónde estaban los controles? Eso es lo que más me llama a mí la atención. Si yo me acuerdo de estar en Tottenham, construyendo el estadio, y no tener la posibilidad económica de fichar. Creo que fue el único equipo en la historia de la Premier con 18 meses sin poder hacer un fichaje”.

“Si un club como nosotros, que hemos estado peleando títulos con más equipos en el Top 4, llegando a una semifinal de Champions sin haber podido fichar porque teníamos que adaptarnos a las reglas de juego que ponía la Premier, ¿cómo esos controles estaban tan estrictos con nosotros y tan poco estrictos con algunos otros? Es todo muy extraño”, agregó.

Además, Pochettino reflexionó sobre el impacto retrospectivo que podría tener un posible castigo a Manchester City: “¿Qué va a pasar? ¿Un castigo económico, descuento de puntos? Es muy difícil. Sinceramente es una tristeza grande, porque al final entramos en una situación en donde lo que se festejó no era tan real, lo que parecía bueno a lo mejor no era tan bueno, y lo que no pareció bueno era bueno pero no pudo serlo porque se rompió lo otro. Vivimos en un período en donde la justicia deportiva no existió, entonces ¿cómo se repaga todo lo que se dañó?”.

“Esperemos que esto sirva para que en el futuro esto sea lo más justo posible y que cada uno, a través de su capacidad cada uno tenga justicia de competir. Estaremos tranquilos, esperando a ver lo que sucede”, concluyó.

El conjunto Sky Blue, que ganó sus ocho títulos de Premier League a partir del período en que comenzó la investigación, ha negado todos los cargos desde el inicio, y sus autoridades manifestaron que continuarán luchando para demostrar su inocencia.

Seguir leyendo:

Premier League declara culpable al Manchester City por 115 cargos de irregularidades financieras

El FC Barcelona se verá en los juzgados con Florentino Pérez en noviembre por presuntas calumnias

Estados Unidos derrotó a Perú gracias a polémico penal en el segundo tiempo