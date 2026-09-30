Alarma en Nueva York por el incremento de suicidios en vecindarios latinos vulnerables

La tasa de suicidios en Nueva York se ha mantenido estable entre 2015 y 2024, con 535 muertes ese último año, pero entre los latinos que residen en vecindarios con niveles de pobreza medios y altos hubo un aumento del 3.7%, y del 7.3% en barrios con altos niveles de pobreza, según los datos dados a conocer por el Departamento de Salud de la ciudad.

El suicidio continúa siendo una de las principales causas de muerte prematura en Nueva York, pasando del décimo puesto en 2000 al quinto en 2023, señaló el comunicado de la agencia sanitaria con motivo del Mes de la Prevención del Suicidio.

Los datos de Salud indican que en 2024 la tasa fue del 5,9 por cada 100,000 habitantes (535 muertes), la mitad de la tasa nacional, de 13.7, y una merma frente a 2022, cuando la cifra fue de 601.

Entre los latinos en general, en ese período, se registró un alza anual promedio del 5%.

Los números dados a conocer indican además que durante la última década el número de suicidios entre jóvenes de 5 a 17 años promedió trece al año. Entre 2015 y 2024, las cifras de jóvenes latinos (41) fueron las más altas de todos los grupos raciales y étnicos, seguidas por las de jóvenes negros (35) y blancos (29).

Según datos sobre suicidio del Sistema Nacional de Notificación de Muertes Violentas en la ciudad, entre 2015 y 2024, el 62% de las personas tenía una afección de salud mental documentada, como depresión, y el 33% recibía tratamiento de salud mental o por consumo de sustancias en el momento de su muerte.

Los números también aumentaron en general entre los hombres, un 2.7% anual entre 2015 y 2022, mientras que entre las mujeres disminuyeron un 4.7%.

Entre 2015 y 2024, en comparación con las mujeres fallecidas, los hombres tenían menos probabilidades de presentar trastornos de salud mental documentados (74% frente a 57%) o antecedentes de tratamiento de salud mental o por consumo de sustancias (51% frente a 35%).

En ese periodo, una de cada cinco personas fallecidas tenía un intento de suicidio previo documentado.

El Departamento de Salud destacó que estas tendencias ponen de relieve la necesidad de implementar medidas de prevención integrales y adaptadas a la población que fortalezcan los vínculos familiares y comunitarios, reduzcan el estigma y los prejuicios asociados a la búsqueda de ayuda y garanticen el acceso a servicios de salud mental asequibles para los jóvenes neoyorquinos en su transición a la vida adulta.

Indicó además que su iniciativa HealthyNYC tiene como objetivo reducir las muertes por suicidio en la ciudad en un 10% para el año 2030.

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