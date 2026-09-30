Corte frena ejecución Christa Pike a menos de dos horas de recibir la inyección letal

El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos suspendió este miércoles la ejecución de Christa Gail Pike en Tennessee, a menos de dos horas antes de su aplicación, para revisar si las denuncias sobre abuso sexual infantil sufridas por la reclusa fueron evaluadas de forma completa durante su sentencia por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995.

La corte aprobó la suspensión del procedimiento mediante una votación con resultado de 2 a 1. El organismo busca evaluar si las denuncias presentadas por la defensa sobre abuso sexual infantil y violación contra Pike recibieron una consideración adecuada durante la fijación de la pena capital, informó The Associated Press.

Ante la resolución dictada por la corte de apelaciones, la Fiscalía General del Estado de Tennessee interpuso un recurso de apelación de forma inmediata ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para revertir el fallo. Testigos oficiales y periodistas se mantuvieron en las instalaciones penitenciarias a la espera de un pronunciamiento definitivo de la máxima instancia judicial.

Fotografías de Colleen Slemmer, asesinada en 1995, frente a la Institución de Máxima Seguridad Riverbend antes de la ejecución prevista de Christa Pike, este miércoles. (Foto: George Walker IV/ AP)

Detalles de la condena y despliegue en la prisión

Pike, actualmente de 50 años, fue condenada junto a su pareja por el homicidio de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995 en Knoxville. De haberse llevado a cabo el procedimiento de pena de muerte, Pike se habría convertido en la primera mujer ejecutada en el estado de Tennessee en un periodo de al menos dos siglos.

El hecho original generó repercusión pública debido a los elementos encontrados en la escena del crimen, entre ellos un símbolo tallado en la víctima. Los sucesos coincidieron con el periodo de alarma social en el país sobre supuestos rituales durante las décadas de 1980 y 1990.

Durante la jornada de este miércoles, manifestantes con camisetas marcadas con la frase “El amor cura” se concentraron en los alrededores de la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville, bajo supervisión de unidades policiales a caballo. Los periodistas acreditados ingresaron a la prisión hacia las 10:15 a. m. a la espera de los acontecimientos.

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