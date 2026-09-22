No se presentarán cargos penales por muerte de Nolan Wells, según gran jurado

Un gran jurado del condado de Jackson, Mississippi, concluyó de forma unánime que no existen elementos para formular acusaciones penales en la investigación por el fallecimiento de Nolan Wells, atleta universitario de 18 años de edad cuyo cuerpo fue hallado en aguas del Golfo de México el pasado mes de julio tras la festividad del Día de la Independencia.

El dictamen, difundido la noche del lunes, establece que los hallazgos de la autopsia, la posición y la ubicación del cadáver en las cercanías de la isla Horn resultan “compatibles con un ahogamiento” accidental, informó ABC News.

Evaluación de evidencias y testimonios

Los jurados estuvieron integrados por 23 ciudadanos,13 hombres y 10 mujeres de diversas identidades étnicas con edades comprendidas entre los 27 y 68 años. Durante la fase de instrucción, el panel analizó pruebas físicas, registros digitales, informes forenses y receptó el testimonio de 43 personas antes de emitir la resolución final.

Evaluaciones médicas confirmaron la ausencia de sustancias ilícitas como cocaína en el organismo del joven, determinando únicamente la adquisición de bebidas alcohólicas mediante una identificación adulterada.

El médico forense descartó que se tratase de una lesión de gravedad mortal, pese a registrarse un hematoma en la región posterior de la cabeza. En tal sentido, un testigo declaró bajo juramento haber visto a la víctima “resbalar torpemente por el costado de un bote”, continuando con sus actividades sociales de manera inmediata, señaló el medio anteriormente citado.

Conclusiones sobre las acusaciones públicas

El informe precisó que “el gran jurado determina que el Sr. Wells no estuvo involucrado en ningún altercado físico ni discusión el 4 de julio de 2026”, y descartó la hipótesis de agresiones o disputas previas a su desaparición. Asimismo, la representación legal de los familiares de la víctima presentó los avances de sus indagaciones privadas sin remitir pruebas que sustenten una actividad delictiva.

El documento señala que el ordenamiento legal del estado de Mississippi no contempla prescripción para delitos de homicidio, por lo que la causa penal podrá ser reabierta ante la eventual aparición de nuevas evidencias creíbles.

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