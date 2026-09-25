Las sanciones que podría sufrir el Manchester City por irregularidades financieras

Tras confirmarse el veredicto que declara al Manchester City culpable de al menos 130 cargos financieros presentados por la Premier League, el foco se traslada de inmediato al paquete de sanciones que enfrentará la institución.

El abanico de penalizaciones se rige de forma estricta por lo establecido en la Regla W.51 del reglamento de la Premier League, un código de disciplinas que abre un abanico de medidas coercitivas sin precedentes en la historia del deporte profesional.

El punto más crítico dentro de los estatutos estipula que, al haber sido encontrado culpable en más del 50% de los cargos imputados (habiendo fallado en contra en el 99% de las denuncias), el tribunal posee la potestad directa de decretar la descalificación inmediata del torneo, la expulsión de la Premier League y el descenso administrativo a categorías inferiores del sistema de ligas de Inglaterra.

Esta medida se complementaría con la denegación de ingresos derivados de competiciones de la UEFA y la descalificación o exclusión permanente de futuras ediciones de torneos continentales como la Champions League.

Adicionalmente, el panel evalúa la aplicación de la deducción de puntos con carácter retroactivo sobre los campeonatos disputados durante el período bajo escrutinio. Esta penalización, de ser ejecutada, alteraría de forma drástica las clasificaciones históricas de las temporadas comprendidas entre la 2009-10 y la 2017-18, despojando de manera oficial al Manchester City de múltiples títulos de la Premier League conquistados bajo la dirección técnica de Roberto Mancini y Pep Guardiola.

Para el horizonte deportivo inmediato, las sanciones operativas incluyen la prohibición absoluta de inscribir nuevos futbolistas en la plantilla o la drástica limitación en la cantidad de jugadores autorizados para disputar competiciones oficiales, cerrando cualquier margen de maniobra para la reconstrucción de la plantilla mientras se dirime el proceso de apelación reservado ante el comité de resolución.

Sigue leyendo:

·Marcelo Gallardo pide “mantener la calma” tras la goleada sufrida por Ecuador ante Corea del Sur

·Ibrahima Konaté se lesiona con Francia e ingresa a la enfermería del Real Madrid

·Futbolista inglés Andy Carroll revela en su autobiografía que sufrió abusos sexuales