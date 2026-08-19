Ultraprocesados, microbiota y riñones: el impacto real de lo que comemos cada día

Más allá de la campaña extrema contra los alimentos ultraprocesados, hay un riesgo real detrás de su consumo: la alteración de la microbiota intestinal, el aumento de sustancias inflamatorias y el paso de desechos a la sangre, lo que sobrecarga el trabajo de los riñones.

Revisiones nefrológicas recientes revelan que una dieta poco saludable, rica en ultraprocesados y baja en fibra se relaciona con la inflamación, la distensión abdominal y una mayor producción de metabolitos que pueden afectar la salud renal.

Mientras tanto, otras investigaciones publicadas en PubMed, como “Alimentos ultraprocesados ​​y riesgo de deterioro de la función renal”, advierten que en personas con enfermedad renal crónica (ERC), una microbiota alterada puede favorecer la producción intestinal y la absorción de toxinas urémicas, entre ellas el indoxil sulfato, el p-cresil sulfato y el TMAO.

El impacto silencioso de los ultraprocesados en tus riñones

Una dieta rica en alimentos ultraprocesados y baja en fibra altera la microbiota intestinal y sobrecarga el trabajo de los riñones. Crédito: Shutterstock

La nutricionista Camila Veller explica que la microbiota intestinal está compuesta por bacterias y microorganismos buenos que viven en el intestino, y esto es clave para la salud renal.

“Cuando tu intestino está bien cuidado con buena fibra y comida real, ayuda a producir sustancias beneficiosas. Pero cuando la alimentación se llena de azúcar, harinas refinadas, gaseosas, golosinas, comida rápida y productos de paquete, ese equilibrio se rompe”, agrega.

Pequeños cambios, grandes consecuencias

Cuidar tus riñones no tiene por qué ser una tarea restrictiva o aburrida. La clave está en elegir vegetales estratégicos que limpien, hidraten y protejan sin elevar niveles de potasio ni fósforo. Crédito: Shutterstock

Uno de los factores que influyen en el deterioro de la microbiota son los cambios en los hábitos alimenticios que, aunque parezcan cosas pequeñas, “si se repiten todos los días, el intestino lo siente”.

La especialista señala que las personas comienzan a comer menos “cáscaras” y más ultraprocesados. Esto se traduce, en sencillas palabras, en comer menos frutas, verduras, legumbres, avena o granos integrales, y en su lugar aparecen las galletas, el pan blanco, los productos dietéticos, imitaciones de lo que sería un verdadero yogur (llenas de azúcar y aditivos) o bebidas dulces.

El desequilibrio de los intestinos aumenta la producción de sustancias inflamatorias y desechos que pasan a la sangre. El riñón, que funciona como un filtro, tiene que trabajar mucho más para limpiar todo esto. Por esta razón, cuidar la microbiota y disminuir el consumo de alimentos inflamatorios es clave para proteger los riñones.

Guía práctica para cuidar tu salud intestinal

Muchos productos que vemos a diario en el súper se disfrazan de “saludables”, pero la ciencia dice lo contrario. Crédito: Cortesía

Elige más comida real: Prioriza los ingredientes frescos y naturales en tu día a día.

Prioriza los ingredientes frescos y naturales en tu día a día. Incorpora alimentos fermentados: Suma opciones como el yogur natural , el kéfir o la kombucha para favorecer tus bacterias buenas.

Suma opciones como el , el o la para favorecer tus bacterias buenas. Revisa las etiquetas: No es lo mismo un yogur natural que un postrecito lleno de azúcar y colorantes. Al elegir productos que parecen “saludables”, lee los ingredientes y descártalos cuando parezcan más una golosina.

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