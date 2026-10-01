El voto anticipado muestra mayor participación demócrata a un mes de las elecciones

Más de 700,000 estadounidenses ya han votado en las elecciones legislativas de Estados Unidos cuando falta un mes para los comicios, y los primeros datos muestran una mayor proporción de solicitudes de voto anticipado entre electores registrados como demócratas en varios estados clave.

En Iowa, los demócratas representan el 67% de las solicitudes de papeletas anticipadas, frente al 54% registrado en el mismo momento de 2024. En Pensilvania, la proporción pasó del 62% al 66%, mientras que en Maine aumentó del 53% al 57%.

Carolina del Norte también registra un incremento: el 42% de las solicitudes corresponde a votantes demócratas, frente al 36% observado en esta etapa de la campaña de 2024.

Los datos han despertado atención porque las elecciones del 3 de noviembre determinarán la composición de la Cámara de Representantes y el Senado durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump.

Una señal que todavía no permite anticipar el resultado

La mayor presencia demócrata entre quienes ya solicitaron una papeleta no significa necesariamente que esos votos vayan a traducirse en una ventaja electoral para el partido.

La razón es que el voto anticipado representa solo una parte del electorado y los republicanos tradicionalmente han mostrado una mayor inclinación a acudir a las urnas el mismo día de las elecciones. Además, solicitar una papeleta no permite conocer cómo terminará votando una persona.

Los propios datos muestran que la tendencia tampoco es uniforme respecto a ciclos anteriores. En Iowa, por ejemplo, la proporción demócrata de solicitudes es ahora superior a la registrada en 2024, mientras que en los otros estados mencionados los demócratas llegaron a representar una proporción todavía mayor en esta etapa de 2022.

Por ello, los primeros registros sirven principalmente para observar patrones de movilización y participación, pero no permiten determinar qué partido obtendrá más votos el 3 de noviembre.

El voto por correo vuelve al centro del debate

El comportamiento del voto anticipado adquiere especial relevancia después de los intentos de la Administración Trump de modificar las reglas federales para el voto por correo.

El Tribunal Supremo rechazó en septiembre la petición del Gobierno para aplicar nuevas restricciones a las papeletas enviadas por correo durante estas elecciones y mantuvo bloqueada una norma del Servicio Postal que habría cambiado los procedimientos utilizados por los estados.

Trump lleva años cuestionando la fiabilidad del voto por correo. Durante las elecciones presidenciales de 2020, celebradas en plena pandemia de covid-19, esta modalidad alcanzó un máximo histórico. Trump perdió entonces frente al demócrata Joe Biden y denunció, sin pruebas, un supuesto fraude electoral.

Con información de EFE.