Portugal anuncia quien llevará la “7” tras salida de Cristiano Ronaldo

El atacante del Galatasaray Rafael Leão vestirá la camiseta con el número 7 de Cristiano Ronaldo este jueves en el partido de Portugal contra Dinamarca de la Liga de Naciones, después de la salida anoche del capitán portugués de la concentración de la selección.

Así figura en la lista oficial difundida hoy por la UEFA, cuyo reglamento para esta competición obliga a las selecciones a usar las numeraciones del 1 al 23 en los partidos.

La Federación Portuguesa de Fútbol había confirmado la víspera el abandono de la concentración de Ronaldo, después de la rueda de prensa del seleccionador, Jorge Jesus.

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Portugal have announced their squad numbers for the clash against Denmark, with Rafael Leão taking over the iconic No. 7 shirt previously worn by Cristiano Ronaldo ?7??



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Cristiano Ronaldo dirá la razón de la salida de la selección

Tras su abandono de la concentración, CR7 afirmó que los portugueses conocerían el por qué dejó la concentración de Portugal un día antes del partido contra Dinamarca.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, afirmó en un comunicado el jugador del Al Nassr saudí, que deseó suerte a sus compañeros.

Ronaldo, que no anunció una retirada definitiva de la selección, había abandonado el estadio Parken de Copenhague sin participar en el entrenamiento previo al encuentro contra Dinamarca, pese a que Jesus había asegurado minutos antes que se ejercitaría con el grupo.

En esa comparecencia, el seleccionador desmintió que el delantero de 41 años se hubiera negado a entrenarse, defendió su autoridad para decidir las alineaciones y adelantó la titularidad de Gonçalo Ramos frente a Dinamarca.

La salida del capitán se produce después de que permaneciera en el banquillo durante la victoria del domingo contra Noruega por 2-1.

Jesus había negado la existencia de un conflicto con Ronaldo y atribuido su decisión a motivos técnicos.

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