El Mundial 2026 dejó un impacto económico de $2,000 millones en Nueva York

La celebración del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ha dejado un retorno económico extraordinario en la ciudad de Nueva York.

Según el informe divulgado este miércoles por el alcalde Zohran Mamdani, la cita orbital generó un impacto directo e indirecto de $2,000 millones de dólares en la Gran Manzana, sede de la gran final disputada en el MetLife Stadium, consolidando además la creación de más de 12,000 puestos de trabajo vinculados a la hostelería, la gastronomía y el comercio minorista.

A nivel metropolitano, abarcando la región de Nueva York y Nueva Jersey, las cifras oficiales sitúan el beneficio global del torneo en $3,500M millones de dólares. Los análisis de movilidad comercial reflejaron un incremento interanual del 16 % en la afluencia de clientes a los establecimientos de restauración y bares deportivos durante el desarrollo de la competición.

Las políticas impulsadas por la administración de Mamdani (que incluyeron menús a precio regulado en comercios locales, fan zones gratuitas en los cinco distritos y sorteos de entradas comunitarias) buscaron descentralizar los dividendos del evento para favorecer a los pequeños comerciantes de la urbe.

El alcalde destacó la efectividad de la logística municipal para acoger a cientos de miles de visitantes internacionales sin saturar la red de servicios básicos. “Este verano demostramos que el deporte del pueblo aún puede pertenecer al pueblo: a los propietarios de delis, los taxistas y los cocineros que recibieron a visitantes de todo el mundo e hicieron posible el Mundial”, subrayó Mamdani, celebrando que los rendimientos económicos permearan más allá de los límites del MetLife Stadium para beneficiar a la economía real neoyorquina.

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