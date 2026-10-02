Christian Pulisic confirma su deseo de seguir en el Milan: “Quiero quedarme”

Christian Pulisic parece haber dejado clara su intención respecto a su futuro en el AC Milan. El internacional estadounidense aseguró que está feliz en el conjunto italiano y que quiere permanecer en el club, mientras continúan las conversaciones para definir su renovación de contrato.

Las declaraciones de Pulisic llegan después de un periodo complicado en 2026. El atacante consiguió finalmente romper su sequía goleadora el pasado 20 de septiembre, cuando marcó en la victoria del Milan por 3-0 sobre Lecce, justo antes del último parón internacional.

“Sí, sin duda fue un gran alivio para mí marcar un gol. Llevaba tiempo sin anotar con el Milan, así que fue una sensación muy bonita”, dijo Pulisic a los periodistas antes de participar en un encuentro con aficionados en la tienda del club en San Siro.

Un bambino regala a Pulisic un polsino personalizzato: rossonero, con il suo cognome e il numero 11. Christian lo indossa col sorriso ? (via @antonello_gioia) pic.twitter.com/Yn4Vg69swh — MilanNews.it (@MilanNewsit) October 1, 2026

Pulisic quiere continuar en el Milan

Además de su situación deportiva, el futuro contractual de Pulisic se ha convertido en uno de los temas importantes alrededor del Milan. Su contrato vence al final de la temporada, aunque el club cuenta con una opción para extenderlo durante un año más.

De acuerdo con reportes de medios italianos, el Milan tiene interés en asegurar la continuidad del estadounidense hasta 2031. Pulisic, sin embargo, evitó entrar en detalles sobre las negociaciones, aunque confirmó que existe diálogo con la institución.

“Solo puedo decir que ahora mismo estoy muy feliz en el Milan y también de cara al futuro cercano”, dijo Pulisic. “Así que no estoy pensando en la renovación del contrato, pero estoy muy feliz aquí y quiero quedarme en el Milan”.

Las palabras del estadounidense reflejan su deseo de continuar como una pieza importante del proyecto del conjunto rossonero, aunque todavía falta que las conversaciones entre ambas partes se traduzcan en un nuevo acuerdo.

Pulisic recupera su nivel tras la lesión

El futbolista de 28 años también explicó las dificultades que tuvo durante el comienzo de la temporada. Pulisic regresaba de una lesión sufrida con Estados Unidos durante la derrota ante Bélgica que dejó al combinado norteamericano fuera del Mundial en julio.

Su regreso a la acción se produjo ante Lazio, encuentro en el que ingresó como suplente y aportó una asistencia para ayudar al equipo a remontar y conseguir un empate 2-2.

“El inicio de la temporada fue un poco extraño para mí. Obviamente, siempre quiero jugar”, dijo Pulisic. “No es que esté realmente enojado… pero siempre quiero jugar.

“Pero también estaba regresando de esta lesión. Ahora me siento bien. Espero poder jugar un poco más también”.

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