El FC Barcelona aclara que la UEFA no ha abierto un nuevo expediente por el caso Negreira

El FC Barcelona salió al paso de las informaciones difundidas en las últimas horas respecto a su situación disciplinaria en Europa. Mediante un comunicado oficial emitido este jueves, la entidad catalana precisó que la UEFA “no ha abierto ni reabierto ningún expediente” relativo a las investigaciones del ‘caso Negreira’, subrayando que el procedimiento iniciado en marzo de 2023 nunca ha sido cerrado por el organismo rector del fútbol europeo.

La aclaración institucional responde a la divulgación de un comunicado de la UEFA en el que el ente continental confirmó la recepción de un dossier documental remitido por el Real Madrid. El club azulgrana enfatizó que la nota del organismo europeo se limita a certificar el acuse de recibo de dichos folios para su evaluación dentro del marco de las actuaciones ya existentes, aclarando que el texto se refiere expresamente a una investigación “en curso” sin emitir juicios de valor ni pronunciamientos sobre el fondo de las pruebas aportadas por la directiva blanca.

Desde el Camp Nou recalcaron que los investigadores no han formulado nuevos requerimientos al Barcelona ni le han trasladado copia de la denuncia presentada por el Real Madrid.

La cúpula azulgrana reiteró su disposición a colaborar con las autoridades disciplinarias cuando sea requerida, manteniendo su postura defensiva de que los pagos por unos 8,3 millones de euros realizados entre 2001 y 2018 a sociedades vinculadas a José María Enríquez Negreira correspondieron estrictamente a asesorías técnicas e informes arbitrales.

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