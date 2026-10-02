El Día de Muertos se disfruta en tán con sabores inspirados en el sol

El Día de Muertos llegará este otoño a las mesas de tan, el restaurante de Richard Sandoval en Midtown Manhattan, con una celebración que busca conectar la gastronomía con una de las tradiciones más significativas de la cultura mexicana. Del 6 de octubre al 3 de noviembre, el restaurante presentará El Sol, una propuesta gastronómica inspirada en el astro como símbolo de luz, tiempo, fuego, maíz y memoria ancestral.

La celebración estará acompañada por una gran ofrenda en el restaurante, donde los comensales podrán agregar el nombre de un ser querido como una manera de recordar y honrar a quienes ya no están.

“Día de los Muertos es una tradición cultural profundamente significativa y especialmente cercana a mi herencia”, explica Richard Sandoval. “Este año quería darle vida a la experiencia culinaria y de bebidas a través del simbolismo de El Sol. Este recorrido rinde homenaje a nuestros antepasados mediante la gastronomía de la hora dorada, ingredientes ancestrales y el espíritu de una celebración comunitaria”.

El menú de tres tiempos ofrece el Luz de Mar Tiradito, las Fuego del Sol Short Rib y el Amanecer Pumpkin Brûlée./Foto: Richard Sandoval Hospitality

El concepto de El Sol se desarrolla como un recorrido del amanecer al atardecer. El menú de tres tiempos y una selección de seis bebidas de autor, incluidas dos opciones sin alcohol, están concebidos para representar distintas fases del sol y llevar al comensal por una experiencia que puede disfrutarse en una sola visita o en diferentes ocasiones.

Entre los platos destacados se encuentra Luz de Mar Tiradito, elaborado con róbalo y salmón, acompañado de aguachile, mango Ataúlfo, cebolla morada, cilantro y gotas de aceite de matcha, además de camote frito que aporta textura. La propuesta continúa con Fuego del Sol Short Rib, de inspiración marcada por el fuego, y culmina con Amanecer Pumpkin Brûlée, un postre de calabaza con piloncillo, caramelo salado y pepitas.

A lo largo de la propuesta aparecen ingredientes como cempasúchil, maíz amarillo, mango Ataúlfo, piloncillo, azafrán y achiote, utilizados tanto por sus sabores como por su relación con la memoria y las tradiciones culinarias mexicanas.

Seis cocteles especiales, dos de ellos sin alcohol, forman parte del menú./Foto: Richard Sandoval Hospitality

Para Richard Sandoval, la comida es también una manera de contar la historia detrás de la celebración. “Cada plato y cada bebida representa una fase diferente del sol, creando un recorrido culinario que conecta a nuestros invitados con las tradiciones y las historias detrás del Día de Muertos”, señala.

Giancarlo Sandoval explica que tán lleva seis años desarrollando esta celebración. “Inicialmente, mi padre lo comenzó como un programa para invitar a los clientes a experimentar más de la cultura mexicana y familiarizarse específicamente con la cultura mexicana”, recuerda.

Los comensales pueden incorporar el nombre de un familiar fallecido en el altar del lugar./Foto: Richard Sandoval Hospitality

Giancarlo destaca también el vínculo que puede establecerse entre el Día de Muertos y Halloween, dos celebraciones que tienen lugar con pocos días de diferencia. “Creo que combina muy bien con, digamos, la cultura estadounidense y Halloween, que es el 31 de octubre, y de alguna manera unir ambas celebraciones para conmemorar algo muy especial: la partida de los familiares”, explica.

La ofrenda de tán será precisamente uno de los puntos centrales de esta experiencia. Los visitantes podrán incorporar el nombre de una persona querida al altar y participar de este espacio de memoria y conexión.

La celebración tendrá además una noche especial el 21 de octubre, cuando Richard y Giancarlo Sandoval estarán presentes para una experiencia privada. El encuentro incluirá cócteles, bocados preparados por los chefs y una estación en vivo en la que Richard Sandoval elaborará ceviche frente a los invitados.

“Mi padre estará aquí y vamos a hacer algo especial”, adelantó Giancarlo. “Tendremos una estación en vivo donde él preparará el ceviche. También tendremos algunos otros platillos que prefiero dejar como sorpresa”.

EL SOL: UNA NOCHE DE SABOR Y TRADICIÓN

Miércoles 21 de octubre | 7:00 p.m.

Richard y Giancarlo Sandoval ofrecerán el 21 de octubre una celebración especial de Día de Muertos en tán. La experiencia incluirá dos horas de cócteles y canapés preparados por los chefs, en una velada dedicada a los sabores, la cultura y las tradiciones de México.

El encuentro tendrá una estación en vivo de ceviche a cargo de Richard Sandoval, además de otras sorpresas gastronómicas. Los boletos ya están disponibles en: https://www.tannewyork.com.